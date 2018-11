Documentarul 'Beyond Clueless' şi comedia horror 'The Cremator',…

Documentarul "Beyond Clueless" (2014) si comedia horror "The Cremator" (1969) vor fi prezentate la Centrul Ceh din Bucuresti, luni si marti, de la ora 20,00, in cadrul programelor Documentary Mondays si Fiction Tuesday, informeaza organizatorii.



Documentarul "Beyond Clueless" prezinta o analiza complexa a tipologiei de film ce are ca public tinta adolescentii. Avand o abordare noua asupra filmelor ce au devenit emblematice in anii '90, documentarul ofera o analiza retrospectiva asupra evolutiei actorilor pe care aceste roluri i-au consacrat. Cu o structura ce inglobeaza peste…