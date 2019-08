Stiri pe aceeasi tema

- Un accident grav a avut loc joi dupa-amiaza in apropierea localitatii hunedorene Mintia. Un BMW condus de un cetatean bulgar venea cu viteza mare dinspre Arad spre Deva. De teama sa nu loveasca autoturismul din fata sa, dar si speriat, probabil, de un altul care astepta sa intre pe drumul principal…

- Cu toate ca primește zilnic propuneri de colaborare din America și Europa, Inna prefera sa lucreze cu compatrioții ei. De la producatori muzicali la designeri și make-up artiști, vedeta e incantata de profesioniștii din țara ei natala, pe cand de cei straini se plange. Chiar daca nu mai locuiește in…

- Planetariul din Brașov marcheaza 50 de ani de la primul pas pe Luna, alaturi de singurul roman care a zburat in spațiul cosmic, brașoveanul Dumitru Prunariu. Evenimentul are loc duminica, 21 iulie, incepand cu ora 13.00, cand va fi difuzat, in premiera pentru Romania, filmul documentar dedicat primei…

- Romania U21 se afla in cantonament in Italia, la Bagno di Romagna, acolo unde se pregatește pentru EURO 2019 (16-30 iunie). Razvan Luțac, reporterul Gazetei Sporturilor, și Raed Krishan, fotoreporter GSP, sunt in cantonamentul Romaniei U21 din Italia, de unde ofera cele mai noi informații inainte EURO.…

- Jaf spectaculos la Paris. Doi indivizi au spart un magazin de bijuterii situat in centrul orasului. Culmea e ca mai multi martori ii filmeaza cu telefoanele mobile, ba unii chiar au incercat sa-i loveasca, potrivit Romania TV.

- Considerat unul dintre cei mai fiorosi interlopi din Romania, Nutu Camataru, despre care legendele urbane spuneau ca isi arunca dusmanii in cusca leilor, ca sa-i devoreze, a fost filmat intr-o ipostaza inedita.

- Cel mai important post de televiziune din Romania, ProTV a initiat o campanie prin care promoveaza importanta votului. Campania sustinuta de Europa FM a strans la un loc o serie de persoane publice care timp de aproape doua saptamani au explicat de ce oamenii trebuie sa mearga la vot si cu siguranta…

- Dupa colaborarea cu Ioana Ignat, DJ Sava lanseaza alaturi de Serena single-ul „Red Cadillac”. Compusa de Theea Miculescu si Alex Cotoi si produsa de acesta alaturi de DJ Sava si Florin Buzea, „Red Cadillac” te duce cu gandul la acele momente in care trebuie sa tragi aer in piept si sa iti limpezesti…