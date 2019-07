DOCUMENTAR Cum a ajuns estul Ucrainei un front de război cu Rusia și cum arată acum conflictul care ține "ostatici" câteva milioane de oameni Rusia a pus mana pe Crimeea in trei saptamani și apoi a inceput destabilizarea estului Ucrainei, forțele paramilitare ajungand sa ocupe in aprilie 2014 cladiri esențiale din multe orașe in regiunile Donețk și Luhansk. Armata din Ucraina a recaștigat apoi o parte din teritorii, rușii au revenit in forța cu arme grele și trupe și apoi s-a incercat, fara mare succes, incheierea unor acorduri de pace. Conflictul din Ucraina dureaza deja de cinci ani și a lasat in urma peste 13.000 de morți și milioane de refugiați, insa atacurile și bombardamentele au loc in continuare și aproape zilnic mor oameni,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

