- PNL a depus la Curtea Constitutionala (CCR) o sesizare in privinta Legii prin care se infiinteaza Editura Didactica si Pedagogica, sustinand ca aceasta este neconstitutionala in integralitate.Conform PNL, Legea de aprobare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.76/2017, publicata…

- PNL a atacat, marti, la Curtea Constitutionala, proiectul de lege pentru aprobarea OUG 76/2017 prin care Editura Didactica si Pedagogica devine societate pe actiuni si care instituie monopol pe productia de manuale scolare din Romania.

- "Am depus astazi la Curtea Constitutionala o sesizare de neconstitutionalitate pe legea care aproba Ordonanta 76/2017 prin care Editura Didactica si Pedagogica devine societate pe actiuni si instituie in acest mod un monopol pe productia de manuale scolare din Romania. Astfel, cea mai neperformanta…

- Andrei Nicolae, deputat PSD Prahova Plenul Camerei Deputaților a adoptat, in ședința din data de 20 martie 2018, Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgența nr.76/2017 privind inființarea Societații Editura Didactica și Pedagogica-SA. Aceasta are ca obiect principal de activitate editarea…

- Uniunea Salvati Romania si Partidul Miscarea Populara au anuntat ca vor sesiza Curtea Constitutionala cu privire la proiectul de lege al Guvernului Romaniei prin care se infiinteaza o editura unica ce va avea monopol pe piata manualelor scolare. Prin adoptarea acestui proiect in Parlament, se incalca…

- Editura unica pentru tiparirea manualelor obligatorii Plenul Camerei Deputatilor a adoptat pe articole proiectul de lege prin care Editura Didactica si Pedagogica trece în subordinea Ministerului Educatiei. Aceasta este editura care va tipari manualele obligatorii pentru toate ciclurile…

- PNL va contesta la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) legea prin care Regia Autonoma Editura didactica si pedagogica se transforma in societate pe actiuni, a anuntat deputatul liberal Florica Chereches, membru in Comisia de invatamant, potrivit Agerpres.

- In cererea de reexaminare, presedintele aminteste ca, prin Decizia nr. 612/2017, Curtea Constitutionala a constatat neconstitutionalitatea unor dispozitii din legea mentionata, stabilind existenta unui paralelism legislativ in textul adoptat initial, incalcarea rolului Curtii Constitutionale prin…

- Va prezentam textul integral al cererii: "Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfașurarea referendumului are ca obiect modificarea unor prevederi referitoare la referendumul necesar a fi organizat in cadrul procedurii de revizuire a Constituției.…

- CCR declara neconstitutionale mai multe articole ale unei legi Foto: Arhiva. Curtea Constitutionala a stabilit ca prevederile articolului din Legea care reglementeaza evaluarea activitatii profesionale a functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare…

- Judecatorii Daniel Morar si Stefan Minea arata, intr-o opinie separata la motivarea deciziei prin care Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a respins obiectia de neconstitutionalitate referitoare la modificarile aduse Legii 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor publice, ca actul…

- Congres pentru Liviu Dragnea. Organizatiile PSD se intrec in rezolutii de „sustinere deplina si neconditionata” a sefului partidului Cu o saptamana inaintea Congresului PSD, social-democratii din tara isi declara deja sustinerea „deplina si neconditionata” pentru Liviu Dragnea, care anuntase ca va cere…

- PNL va ataca la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) legea privind Pilonul II de pensii daca actul normativ va fi adoptat de Parlament, a anuntat prim-vicepresedintele liberalilor Raluca Turcan.Citește și: SURSE - PSD pregatește o mutare CRUCIALA la Congres: reverberații in tot partidul"PNL…

- PNL va ataca la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) legea privind Pilonul II de pensii daca actul normativ va fi adoptat de Parlament, a anuntat prim-vicepresedintele liberalilor Raluca Turcan. "PNL va ataca la CCR legea PSD - ALDE de distrugere a pilonului de pensii private. Daca…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis partial, miercuri, o exceptie de neconstitutionalitate care se refera la Legea nr.51/1991 privind securitatea nationala a Romaniei, conform unui comunicat al CCR. CCR a analizat exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor articolelor 3, 10, 11 si 13 din…

- Judecatorii Curții Constituționale au redactat și publicat motivarea pentru Legea 303/2004 privind statutul procurorilor și judecatorilor.Unul dintre motivele principale pentru care aceasta lege a fost retrimisa in Parlament a fost redefiniea relei-credințe și gravei neglijențe. In acest caz,…

- Uniunea Salvați Romania inițiaza moțiune simpla impotriva Ministrului Justiției, Tudorel Toader, și invita toate formațiunile de opoziție sa i se alature. ”Speram sa se alature cu toții acestui demers, este un instrument democratic pe care il avem la indemana ca partide parlamentare. Nu e…

- PNL si USR au contestat, vineri, la Curtea Constitutionala legea care ofera superimunitate judecatorilor CCR, initiatorii afirmand ca Parlamentul a incalcat principiul constitutional al infapuirii justitiei si ca judecatorii CCR ar fi perceputi drept "super-cetateni". „Partidul National…

- "Tudorel Toader a fost actorul unei comedii proaste, penibile, reusind sa se faca de ras si pe plan profesional, si ca ministru. Toader a incalcat separatia puterilor in stat, punand Parlamentul si Guvernul deasupra Justitiei. Toader a devenit sluga politicienilor anchetati sau condamnati penal si…

- USR a aratat ca cele trei legi au fost adoptate cu incalcarea principiului bicameralismului, a principiului respectarii legii, precum si a obligatiilor rezultate din aderarea Romaniei la tratatele constitutive ale Uniunii Europene, informeaza un comunicat al partidului transmis Agerpres. De…

- USR considera injusta decizia CCR de a respinge sesizarile depuse pe legile justiției. Partidul susține ca judecatorii au incalcat propria jurisprudența și avertizeaza ca va ataca din nou modificarile propuse de PSD-ALDE. Curtea Constitutionala a Romaniei a respins miercuri ca inadmisibile sesizarile…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a admis pe data de 23 ianuarie, patru obiectii privind Legea 304/2004 referitoare la organizarea judiciara. "Cu privire la organizarea judecatoreasca am dat o decizie. Decizia consta in respingerea obiectiilor de neconstitutionalitate extrinseci, care vizau constituirea…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a decis ca legea de modificare a functionarii Agentiei Nationale de Integritate este constitutionala, astfel parlamentarii gasiti in conflict de interese in perioada 2007-2013 scapa de interdictii.

- Deputatul constantean Stelian Ion, de la USR, s a sesizat cu privire la decizia CCR pe legile Justitiei. In cursul zilei de ieri, Curtea Constitutionala a Romaniei a admis patru obiectii privind Legea 304 2004 referitoare la organizarea judiciara.Deputatul a criticat pe pagina sa de Facebook hotararile…

- USR a depus, luni, la Curtea Constituționala sesizarile in privința proiectelor de modificare a legilor justiției, care submineaza independența magistraților Post-ul Agenda parlamentara: Dumitru Lupescu – Uniunea Salvați Romania a contestat la CCR legile justiției apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Uniunea Salvați Romania a a depus, luni, la Curtea Constituționala sesizarile in privința proiectelor de modificare a legilor justiției, care, potrivit reprezentanților Uniunii, submineaza independența magistraților din Romania. Sesizarile USR au fost semnate de toți cei 27 de deputați ai partidului,…

- Curtea Constitutionala dezbate joi sesizarea PNL privind modificarile aduse Legii ANI care prevad excluderea, retroactiv, de la sanctionarea pentru conflict de interese a parlamentarilor, prin invalidarea rapoartelor ANI confirmate in instanta in perioada 2007-2013.

- PSD vrea sa intarzie evaluarea scolilor doctorale pana in 2020, dupa ce in vara propusese ca procesul sa poata fi taraganat cel tarziu pana in 2019. Adoptarea masurii ar insemna ca fabricile de diplome vor putea functiona pentru cel putin inca doi ani. Iohannis a contestat legea la Curtea Constitutionala.

- Președintele Igor Dodon a sesizat Curtea Constituționala în privința examinarii constituționalitații prevederilor legii de modificare a Codului Audiovizualului, prin care se interzice transmisia programelor de televiziune și radio cu conținut informativ, informativ-analitic, militar și politic…

- Igor Dodon a sesizat Curtea Constitutionala joi, 4 ianuarie, in privinta examinarii constitutionalitatii prevederilor legii de modificare a Codului Audiovizualului, prin care se interzice transmisia emisiunilor politico-analitice si militare din Federatia Rusa.

- In ceea ce priveste manualul unic, Editura Didactica si Pedagogica a devenit editura de stat va elabora cate un manual pentru fiecare disciplina in parte, pentru absolut toti elevii. De asemenea, examenul de Bacalaureat a fost modificat. Mai exact, competentele ligvistice si digitale vor fi sustinute…

- Partidul National Liberal a inaintat Curtii Constitutionale astazi, 27 decembrie, o sesizare de neconstitutionalitate in ceea ce priveste modificarile aduse legii privind guvernanta corporativa a companiilor de stat.

- Liberalii au depus, miercuri, la Curtea Constitutionala a României (CSM) sesizari de neconstitutionalitate privind modificarea legii 317/2004 pentru functionarea CSM, a legii referitoare la guvernanta corporativa a întreprinderilor publice si a legii privind