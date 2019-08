DOCUMENT ​Split TVA devine opțional ​Ca urmare a scrisorii Comisiei Europene de punere în întârziere în cauza 2017/2180 – având ca obiect incompatibilitatea cu dreptul UE a actualului sistemul de plata defalcata a TVA, s-a decis amendarea OG 23/2017 în vederea implementarii unui mecanism opțional de plata defalcata a TVA, conform unui proiect al Ministerului Finanțelor Publice (MFP).

Vezi proiectul aici

Astfel, spune nota de fundamentare, mecanismul plații defalcate a TVA va fi aplicat numai opțional de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, iar beneficiarii… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bacsisul va fi evidentiat pe bonul fiscal, iar nota de plata va contine rubrici destinate alegerii de catre client a nivelului bacsisului, care poate varia intre 0% si 15%, potrivit unui proiect de ordonanta publicat de Ministerul Finantelor. Evidenţierea bacşişului pe bonul fiscal nu…

- Ministerul Finantelor a primit acordul Comisiei Europene pentru a modifica sistemul split TVA si pentru a-l face complet optional, urmand ca din cele circa 19.000 de firme care aplicau mecanismul la finele anului trecut sa ramana in jur de 140-150, scrie profit.ro.

- In temeiul prevederilor art. 7 alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, si ale Hotararii Consiliului Local Sector 2 nr. 85/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea procedurilor si modalitatilor de aducere la cunostinta publica…

- Presedintele Iohannis a promulgat Legea Pensiilor. De la 1 septembrie, cresteri de venituri pentru toti pensionarii Președintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, Legea Pensiilor, adoptata de Parlament in ultima saptamana inainte de vacanța. Proiectul va avea un impact bugetar de 8,4 miliarde de lei…

- Ministerul Turismului anunța lansarea concursului “Destinatii Europene de Excelenta” – EDEN, cu tema turismul de sanatate și relaxare. Proiectul “Destinatii Europene de Excelenta” – EDEN, a fost lansat de Comisia Europeana in anul 2006 și urmarește cresterea vizibilitatii destinatiilor, cresterea constientizarii…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, cu 249 voturi pentru si o abtinere, o propunere legislativa prin care se majoreaza indemnizatia acordata fostilor detinuti politic si categoriilor asimilate de la 400 lei la 700 lei. In plus, copiii persoanelor care s-au aflat in aceste situatii au dreptul la…

- Ministerul de Finante a cerut Comisiei Europene ca split TVA sa ramana complet optional, iar in prezent masura este analizata de oficialii europeni. Mecanismul split TVA, initiat si sustinut de catre fostul ministru al Finantelor, Ionut Misa, a fost introdus optional din toamna anului 2017 si obligatoriu…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat astazi, la Frasin, ca cele 61 de localitați sucevene prinse in proiectul „Utilitați și mediu la standarde europene” vor beneficia de sprijin guvernamental pentru a scapa de datoriile acumulate la plata ratelor și dobinzilor la creditul pentru derularea…