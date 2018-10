Stiri pe aceeasi tema

- Instanța Suprema și-a stabilit propriile reguli, inca din 2014, in ceea ce privește completele de 5 judecatori și refuza intenționat sa aplice modificarile legale, se arata in sesizarea depusa de premierul Viorica Dancila la CCR, document obținut de MEDIAFAX.Pe 2 octombrie, premierul Viorica…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat, marți, ca, daca va fi solicitat, va susține sesizarea facuta de premierul Viorica Dancila la Curtea Constituționala pe formarea completelor de 5 judecatori de la Inalta Curte de Casație și Justiție."Daca voi fi solicitat (sa susțin sesizarea ...

- Presedintele Camerei Deputatilor ataca Parchetul General la Curtea Constitutionala, pentru protocoalele incheiate cu Serviciul Roman de Informatii. Sesizarea e semnata insa de vicepresedintele Camerei, Florin Iordache.

- Sesizarea CCR vine in contextul controversei pe Completele de judecata de la ICCJ. Vizate sunt Completele de cinci de la ICCJ. Colegiul de Conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie a decis, la inceputul lunii septembrie, sa nu aplice noile prevederi ale Legii 304/2004, in privinta…

- Curtea Constitutionala ar urma sa dezbata miercuri sesizarea formulata de catre Klaus Iohannis privind un conflict juridic presedinte-premier, seful statului contestand desemnarea lui Paul Stanescu pentru conducerea operativa a Guvernului in perioada 6 - 13 august,

- Prim-ministrul Viorica Dancila il va primi, marti, la Palatul Victoria, pe premierul Republicii Slovace, Peter Pellegrini, aflat in vizita oficiala in Romania, se arata intr-un comunicat al Guvernului roman. Vizita oficiala in Romania a premierului Republicii Slovace are loc la invitatia prim-ministrului…

- Dupa ce a anunțat sa Guvernul adopta noua rectificare bugetara, Viorica Dancila a mai anunțat ca maine se va deplasa in Spania impreuna cu mai mulți miniștrii. In cursul dimineții președinția a...

- Agentia Nationala de Administrate Fiscala se lauda ca a colectat in luna iulie venituri lunare de 26,8 miliarde lei, un record istoric pentru institutie, depasind cu 3 miliarde de lei programul de incasari bugetare stabilit de Ministerul Finantelor.