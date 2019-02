Stiri pe aceeasi tema

- Angajatii din Ministerul de Finante primesc indemnizatie de hrana, lunar, in valoare de 346,66 lei. Ministrul Orlando Teodorovici a semnat, miercuri, ordinul pentru acordarea acesteia. Ordinul ministrului de Finanțe nr. 1073, emis pe 6 februarie, stabilește: „In anul 2019 se acorda lunar, personalului…

- Zeci de lebede care nu si-au mai putut lua zborul spre tarile calde din cauza puilor prea mici au ramas sa ierneze, ca si in alti ani, la Pitesti, pe Raul Arges. Frigul si mai ales lipsa hranei le-ar putea decima in acest sezon daca oameni cu suflet mare nu le-ar sari in ajutor.

- Deși Legea salarizarii prevederea inițial ca aceasta indemnizație va fi acordata incepand cu 1 decembrie 2018, printr-o Ordonanța de Guvern emisa ulterior aplicarea ei a fost suspendata pentru anul trecut. Așadar, bugetarii vor primi indemnizația de hrana incepand cu 1 ianuarie 2019, care va fi platita…

- "Incepand cu 1 ianuarie 2019, toti salariatii vor primi anual doua salarii minime pe economie drept indemnizatie de hrana. Era o prevedere in ordonanta si nu era clar daca se proroga sau nu. Se aplica de la 1 ianuarie 2019", a spus Teodorovici. Acordarea indemnizatiei de hrana este prevazuta…

- Incepand cu data de 1 ianuarie 2019, valoarea punctului de pensie se menține la 1.100 lei și incepand cu 1 septembrie 2019 valoarea punctului de pensie se majoreaza cu 15% și este de 1.265 lei. Incepand cu 1 ianuarie 2019, nivelul indemnizatiei sociale pentru pensionari se menține la 640 lei și incepand…

- Prerogativele legii salarizarii unitare intra in vigoare de astazi, 1 Decembrie, astfel ca toți bugetarii vor primi bani in plus la salariu. Mai exact, daca pana in prezent doar angajatii din Ministerul de Interne, Ministerul Apararii, Ministerul Justitiei, SRI, SIE si SPP, alaturi de cei ai Politiei…

- Primarul Daniel Harpa ne-a informat ca, incepand de anul viitor salariile angajatilor din primarie vor fi „reanalizate”. Intrebat mai exact, daca vor fi sau nu reduse salariile angajatilor edilul a explicat: „O sa reanalizam salariile angajatilor pentru anul viitor, dar totodata, vom oferi si indemnizatie…