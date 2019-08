​DOCUMENT Rezultate Start-Up Nation 2019-2019: LISTA celor 10.000 de firme calificate la fondurile nerambursable de maximum 200.000 lei de la stat

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat face publica lista celor 10.000 de beneficiari care au fost admiși pentru finanțare in cadrul celei de-a doua sesiuni a programului Start-up Nation, potrivit Mediafax.Rectificarea bugetara anunțata nu are impact asupra derularii…

- Mai multe firme romanesti de design vestimentar si bijuterii sunt prezente, incepand de duminica, la targul de profil Pure/Scoop London, intr-un pavilion expozitional cu o suprafata de 179 metri patrati, informeaza Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA), care organizeaza…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a publicat lista primelor 8.597 de acorduri de finanțare pentru fondurile nerambursabile de maximum 200.000 de lei fiecare, semnate pana in data de 12 iulie 2019 inclusiv, in programul Start-Up Nation, ediția 2018-2019,potrivit Startupcafe.ro.

- ​Opte firme IT cu capital românesc se vor extinde în SUA, unde vor crea peste 1.000 de locuri de munca, a afirmat, marți, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, care a inclus pe lista și startup-ul UiPath, fondat la București, dar care are sediul central la New York, de ani buni. Citește…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a publicat, luni, lista aplicanților la ediția a doua a programului Start-Up Nation admiși de principiu la finanțare, precum și lista aplicanților respinși la finanțare, informeaza Mediafax.Citește și: Noi informații din partea…

- Un numar de 16 producatori agroalimentari din Romania si-au prezentat produsele, in perioada 14 - 16 mai, la SIAL China, targ de profil organizat la Shanghai, informeaza Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA), intr-un comunicat transmis joi AGERPRES. "Am…