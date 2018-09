Stiri pe aceeasi tema

- Aplicația care ajuta operatorii economici din Romania sa acceseze piețele externe va fi gata in cateva zile. Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA), a anuntat intr-un comunicat de presa, ca aplicatia pentru Programul de sustinere a internationalizarii operatorilor economici…

- ”Vrem sa convingem Guvernul Romaniei ca ajutoarele de stat care se dau pentru noile investiții, straine sau romanești, sa fie adresate catre acele firme care vor sa produca marfuri pe care acum noi le importam. E pacat sa importam usturoi, mere, televizoare, in loc sa le producem in Romania” a declarat presedintele…

- Ce motive ascunse are? Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a declarat joi ca este pentru prima oara in mandatul sau de reprezentant al Statelor Unite la București cand Guvernul roman organizeaza un asemenea eveniment. „Vreau sa-l felicit pe ministrul Oprea (Radu Oprea - n.r.) pentru ideea organizarii…

- Romania de business incepe sa iasa din amorțeala pe plan extern și sa devina tot mai activa in momentele oportune. Astfel, intre 5 și 6 decembrie, la Paris, daca tot este premierul Viorica Dancila in vizita oficiala, se va organiza și un forum de afaceri romano-francez, la care vor participa cei…

- Birocrația, lipsa forței de munca și fiscalitatea excesiva sunt in continuare dificultațile cele mai importante cu care se confrunta IMM-urile in 2018, potrivit lucrarii Carta Alba a IMM-urilor din Romania, editia a XVI-a, realizata de Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii…

- Aplicatia pentru Programul UNCTAD/EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, gestionat de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, va deveni activa miercuri, 25 iulie 2018, ora 10:00.

- Se anunța lansarea versiunii in limba romana a lucrarii ,,Carta Alba a IMM-urilor din Romania”, editia a-XVI-a, realizata de Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania-CNIPMMR, in parteneriat cu Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat. Evenimentul…

- Secretarul de stat in Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA), Paula Parvanescu, a declarat la o conferinta pe teme patronale ca platforma online care va afisa inclusiv harta investitionala a Romaniei va fi finalizata in luna septembrie.