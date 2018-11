DOCUMENT: noua taxa auto, uriaşă pentru anumite mașini Potrivit reprezentanțiilor Ministerului Mediului, in prezent se lucreaza la doua variante in ceea ce privește taxa auto: introducerea unei taxe care sa fie achitata periodic la ITP sau includerea unei taxe in impozitul datorat pentru mijloace de transport. Sursele citate au explicat ca in prezent se insista de prima varianta. Potrivit documentului consultat de DCBusiness și care este citat pe sus, romanii care au achitat taxa de poluare iși pot recupera banii pana pe 31 decembrie 2018, in timp ce romanii care au achitat taxa cand ea se numea Timbru de Mediu - iși pot lua banii inapoi pana pe… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

