Stiri pe aceeasi tema

- Pretul gazelor de productie interna urmeaza sa fie plafonat incepand cu 1 mai, cu o luna mai tarziu decat era prevazut in OUG 114/2018, au declarat surse din cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie, citate de Agerpres. Potrivit OUG 114/2018, preţul gazelor de producţie internă…

- 'Marea Neagra este o oportunitate uriasa pentru OMV Petrom si pentru Romania. Insa, pentru a merge mai departe, este nevoie sa ai piata libera de gaze, fiscalitate stabila si infrastructura-cheie. Este un proiect cu adevarat important si ne dorim sa mergem mai departe, asa ca vom continua sa dialogam…

- Informatia a fost confirmata, pentru AGERPRES, de reprezentanti companiei, care urmeaza sa emita in cursul diminetii de joi un comunicat de presa in care vor detalia acest aspect. Anuntul vine dupa ce la sfarsitul saptamanii trecute seful companiei, Marc Beacom, declara, potrivit Reuters, ca BSOG…

- Informatia a fost confirmata, pentru AGERPRES, de reprezentanti companiei, care urmeaza sa emita in cursul diminetii de joi un comunicat de presa in care vor detalia acest aspect. Anuntul vine dupa ce la sfarsitul saptamanii trecute seful companiei, Marc Beacom, declara, potrivit Reuters,…

- OMV Petrom si-a planificat pentru acest an investitii de circa 3,7 miliarde de lei, in scadere cu 17% fata de nivelul de anul trecut, ca urmare a instabilitatii recente privind mediul de reglementare, potrivit raportului financiar pentru anul 2018. "Instabilitatea recentă privind mediul de reglementare…

- OMV Petrom si-a planificat pentru acest an investitii de circa 3,7 miliarde de lei, in scadere cu 17% fata de nivelul de anul trecut, ca urmare a instabilitatii recente privind mediul de reglementare, potrivit raportului financiar pentru anul 2018. "Instabilitatea recentă privind mediul de reglementare…

- Mediul legislativ actual din Romania nu ofera premisele necesare pentru o decizie de investitie in Marea Neagra, in contextul in care, in ultimele luni, s-a observat o serie de initiative fiscale si de reglementare discutate si/sau implementate, fapt ce sporeste volatilitatea legislativa si influenteaza…

- Solicitarea autoritatilor americane ca Ungaria sa isi diversifice sursele de aprovizionare cu energie si sa isi reduca dependenta de Rusia este blocata de mai multe state aliate din Uniunea Europeana si NATO, a declarat ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, respingand criticile potrivit carora…