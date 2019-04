Stiri pe aceeasi tema

- In contextul exercitarii Presedintiei Consiliului UE de catre Romania, Agentia Nationala a Functionarilor Publici (ANFP), institutie aflata in subordinea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, a organizat, in perioada 11-12 martie 2019, Reuniunea grupului de experti din cadrul…

- Ministerul Finanțelor Publice (MFP) propune modificarea normelor metodologice a Codului fiscal referitoare la regimul TVA aplicabil in cazul in care furnizorul/prestatorul realizeaza mai multe livrari/prestari catre clientul sau, pentru a fi in concordanța cu jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii…

- "Desi nu comentam procedurile judiciare nationale, am vrea sa reamintim autoritatilor romane ca toti oficialii Comisiei Europene sunt sub jurisdictia Curtii de Justitie a Uniunii Europene, iar autoritatile nationale nu au nicio jurisdictie in astfel de cazuri", a declarat Margaritis Schinas, purtator…

- Sectia speciala care o ancheteaza pe Kovesi a fost reclamata in Uniunea Europeana. Curtea de Apel Bucuresti solicita Curtii de Justitie a Uniunii Europene sa spuna daca infiintarea unei structuri...

- "Examinand criticile de neconstitutionalitate (...) constatam ca legiuitorul a eliminat infractiunea de abuz in serviciu din cuprinsul art. 309 din Codul penal si, in consecinta, din sfera faptelor sanctionate mai sever in ipoteza in care au produs consecinte deosebit de grave. Este de observat ca…

- Guvernul irlandez a anuntat marti, 15 ianuarie, ca isi intensifica pregatirile pentru un Brexit fara acord, dupa ce Parlamentul de la Londra a respins intelegerea negociata de premierul britanic Theresa May cu Bruxellesul privind iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana (UE). "In mod regretabil,…

- Guvernul ungar i-a cerut luni comisarului european pentru ocuparea fortei de munca si afaceri sociale, Marianne Thyssen, sa initieze impotriva Austriei o procedura de infringement dupa ce guvernul austriac a decis ca alocatiile acordate copiilor lucratorilor straini care nu traiesc impreuna cu parintii…

- In opinia Guvernului Ungariei, noile reglementari din Austria incalca legislatia UE privind nediscriminarea cetatenilor Uniunii Europene in ceea ce priveste libera circulatie a fortei de munca, salarizarea si conditiile de munca si angajare. Și ministrul de Externe Teodor Meleșcanu a declarat duminica…