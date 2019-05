Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ponta, insoțit de Mihai Tudose și Corina Crețu au susținut, duminica, o conferința de presa la care au fost prezentate cele mai importante idei ale partidului vizavi de alegerile europarlamentare. Președintele PRO Romania a fost cel care a dat startul discutiei cu presa: „Mai este o saptamana…

- Campania electorala pentru alegerile europarlamentare a inceput pe 27 aprilie 2019 și se va incheia pe 25 mai 2019, la ora 7.00. Potrivit Biroului Electoral Central, aproximativ 19 milioane de alegatori sunt așteptați la urne pe 26 mai, pentru a-i alege pe reprezentanții Romaniei in Parlamentul European.…

- Campania electorala pentru alegerile europarlamentare a inceput sambata, 27 aprilie. In cursa pentru un loc in Parlamentul European au intrat 13 formatiuni politice si trei candidati independenti. Campania electorala se incheie pe 25 mai, la ora 7.00, iar pe 26 mai are loc scrutinul pentru desemnarea…

- Traian Basescu a anunțat, dupa ședința PMP in care trebuia sa se stabileasca lista pentru europarlamentare, ca inca nu a luat decizia daca va candida la alegerile pentru Parlamentul European. Conform fostului președinte, soția sa, Maria Basescu, nu l-ar mai lasa sa candideze. Marți, PMP va anunța…

- Alegerile europarlamentare, pe ordinea de zi a ședinței Biroului Politic Județean al PNL/ Eugen Pirvulescu: “Interesele țarii nu pot fi aparate decat de oameni capabili, care au idei și proiecte” in Eveniment / on 15/03/2019 at 19:48 / Liberalii din județ s-au reunit joi, 14 martie, in ședința Biroului…

- Partidul National Liberal a stabilit joi, in ședința Biroului Executiv (BEX), ordinea pe lista pentru alegerile europarlamentare din 26 mai. Pe primul loc, la propunerea presedintelui Ludovic Orban, este jurnalistul Rareș Bogdan, urmat de primarul municipiului Alba Iulia, Mircea Hava și de europarlamentarul…

- Mircea Hava va parasi Alba Iulia dupa șase mandate in funcția de primar și unul de viceprimar. Acesta a obținut locul al doilea pe lista PNL pentru alegerile europarlamentare. Locul este garantat, ținand cont de potențialul partidului care mizeaza pe un numar de minim șapte mandate de europarlamentar. …

- PNL a finalizat lista candidatilor la alegerile europarlamentare din 26 mai, care este deschisa, in mod surprinzator, de un om din afara partidului: Rares Bogdan, jurnalist. Acesta s-a inscris deja in partid, pentru a se afla pe primul loc, pe lista liberalilor. PNL merge in cursa pentru Parlamentul…