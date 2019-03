Stiri pe aceeasi tema

- Un nou proiect al Ministerului Finanțelor Publice (MFP) prevedere revizuirea Hotarârii de Guvern privind organizarea și funcționarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții (FSDI), publicat în dezbatere publica, pe site-ul ministerului, în data 28 decembrie 2018. Conform anexei…

- Guvernul va avea sedinta marti. In acest context, Liviu Dragnea a anuntat ca Executivul ar putea adopta saptamana aceasta un proiect de hotarare pentru infiintarea Fondului Suveran de Investitii. Pe ordinea de zi a reuniunii nu figureaza un astfel de act normativ. „Da, saptamana asta sau cea viitoare.…

- Guvernul va avea ședința marți. In acest context, Liviu Dragnea a anunțat ca Executivul ar putea adopta saptamana aceasta un proiect de hotarare pentru inființarea Fondului Suveran de Investiții. Pe ordinea de zi a reuniunii nu figureaza un astfel de act normativ.„Da, saptamana asta sau cea…

- Cei doi discuta despre hotarare a Guvernului privind infiintarea Fondului Suveran de Investitii. La sfarsitul anului trecut Fondul era adoptat prin OUG, iar Tariceanu considera ca va fi un instrument puternic pentru dezvoltarea economica si promovarea capitalului romanesc. "Acest lucru era…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat, marți la Parlament, ca in discuțiile de miercuri din coaliție este foarte important ce companii vor fi incluse in Fondul Suveran, precizand ca nu ar vrea sa fie puse in FSDI „mere bune și mere stricate”, care sa le afecteze pe celelalte, potrivit mediafax.Citește…

- Finanțele susțin, în Strategia care însoțește proietul de buget pe 2019, ca economia a acelerat în cel de-al treilea trimestru din 2018, comparativ cu aceeași perioada a anului precedet. O astfel de formulare înseamna ca în cel de-al treilea trimestru creșterea a fost mai…

- ​Autoritațile au ajuns la concluzia ca programul "Investește in tine" are nevoie de un plafon mai mare, in condițiile in care anul trecut era in valoare de 600 milioane lei, dar s-au acordat garanții de doar 29 milioane lei.

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a publicat un draft de proiect privind infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSDI), dar acesta nu contine si lista companiilor care vor face parte din acest fond.