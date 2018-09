​​Noul proiect al Ministerului Finanțelor Publice, lansat in dezbatere publica, nu mai face, in mod expres, referire la Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții (FSDI), ci in mod general la cadrul general aplicabil pentru crearea unui asemenea organism. De asemenea, fața de proiectul inițial, nu mai exista menționate companiile care ar putea fi incluse in fonc. Documentul pare sa confirme ce a declarat, recent, Mircea Ursache, vicepreședinele ASF, ca se dorește crearea mai multor fonduri. Stire in curs de actualizare