Stiri pe aceeasi tema

- Șefii de stat și guverne din statele membre UE au adoptat Declarația de la Sibiu cu privire la viitorul Uniunii Europene, in cadrul Summitului de la Sibiu. Inaintea lucrarilor reuniunii liderilor europeni, președintele Klaus Iohannis a afirmat ca a contribuit și el „un pic la document”.Declarația…

- Premierul Viorica Dancila a spus, joi, la Alba Iulia, ca a a avut solicitari de la omologi din diferite state membre ale Uniunii Europene pentru a avea, la Sibiu, reuniuni bilaterale, dar le-a declinat. "Nu, nu merg la summit-ul de la Sibiu, pentru ca, asa cum stiti, este prezent doar presedintele.…

- Ziua Europei o sarbatorim anul acesta cu gandul la viitorul Uniunii Europene, al carui profil se contureaza in dezbaterile gazduite de Romania chiar astazi, ca deținatoare a Președinției Consiliului UE, susține premierul Viorica Dancila, precizand ca Romania va fi in continuare un susținator al proiectului…

- ''In centrul Europei, aici, la Sibiu, se va decide viitorul Uniunii Europene. Va doresc tuturor o zi foarte frumoasa!'', a declarat Klaus Iohannis, de la Sibiu. Sefii de stat sau de guvern din tarile Uniunii Europene se reunesc, joi, intr-un summit informal la Sibiu pentru a discuta despre…

- Sefii de stat sau de guvern din tarile Uniunii Europene se vor reuni, joi, intr-un summit informal la Sibiu pentru a discuta despre viitorul UE. Summitul, gazduit de presedintele Klaus Iohannis, se va...

- Miercuri, 8 mai, ora 18:00 (EET), președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, participa, la Sibiu, alaturi de președintele Romaniei, dl. Klaus Werner Iohannis, la o dezbatere despre viitorul Europei cu 300 de tineri din statele membre ale Uniunii Europene. Dezbaterea incheie lucrarile unui…

- De Ziua Europei, liderii tarilor UE vor semna Declaratia de la Sibiu, care va trasa directiile fundamentale ale Agendei Strategice europene pentru urmatorii cinci ani. Prioritatile Uniunii vor fi discutate la Summit-ul gazduit de Romania, in contextul exercitarii de catre tara noastra a Presedintiei…

- Intalnirea, care a avut loc in marja participarii la conferinta 'The State of The Union', organizata de Institutul Universitar European din Florenta, a prilejuit un schimb de opinii cu privire la dezbaterile din cadrul acestui eveniment, care are loc inaintea alegerilor pentru Parlamentul European,…