Document integral. Ministrul Apararii a modificat Ordinul privind recrutarea, selectia formarea profesionala si evolutia in cariera militara

- Obligația de a transmite anumite date revine utilizatorilor aparatelor de marcat electronice fiscale și este inclusa in Ordinul ANAF nr. 627/2018 privind aprobarea procedurii de transmitere a datelor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. a) sau art. 3 alin. (2) lit. a), b) sau c), dupa caz, respectiv…

- Ministrul Educației a semnat un ordin de ministru prin care parinții iși vor da acordul pentru ora de religie doar o singura data pentru toata perioada de școlarizare, nu in fiecare an, așa cum se intampla pana acum. Ordinul este publicat in Monitorul Oficial și nu a fost pus in dezbatere publica,…

- Ieri, ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, in cadrul intrevederii „Initiativa Bucharest 9” de la Bucuresti, ca tara noastra indeplineste toate cerintele impuse de NATO. In ceea ce priveste bugetul, Fifor a declarat ca in 2017 Romania a cheltuit 40% din buget, potrivit Mediafax. „Suntem…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a afirmat marti, intr-o conferinta de presa comuna cu omologul polonez, Mariusz Blaszczak, ca isi doreste ca pana la finalul acestui an Brigada Multinationala de la Craiova sa fie operationala. "Ne dorim ca impreuna cu aliatii nostri si, desigur, impreuna cu Polonia…

- Ministrul Apararii din Republica Elena, Panos Kammenos, a facut un apel vineri la sprijinul Romaniei pentru a interveni pe langa autoritatile turce pentru eliberarea din inchisoare a doi militari greci arestati la inceputul lunii martie. Oficialul elen, aflat in vizita la Bucuresti, a avut o intrevedere…

- ANGAJARI ARMATA 2018. SALARII ARMATA 2018. Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anuntat, vineri, la Bistrita, ca 6.400 de posturi au fost deblocate în Armata Româna, în urma unui memorandum semnat cu Guvernul.

- Romtehnica a inceput selectia firmei care va construi in Romania 4 corvete Mihai Fifor Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anuntat la Bistrita lansarea procedurii specifice pentru constructia a patru corvete multifunctionale. De la intrarea în vigoare a contractului, prima nava va…

- CNAS anunța simplificarea procedurii de rambursare a contravalorii serviciilor medicale din alte state Uniunea Europeana, Spațiul Economic European și Elveția. Documentele nu vor mai trebui traduse și in limba romana. Presedintele CNAS, Razvan Vulcanescu, a semnat un ordin prin care se simplifica procedura…

- Inspectorii ANAF pot amenda firmele care nu detin POS. Inspectorii din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) pot amenda firmele daca acestea nu detin cititoare de carduri, respectiv POS, potrivit unui ordin al ministrului Finantelor publicat recent in Monitorul Oficial. „Organele…

- Romania mai vrea 40 de avioane F16. Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a precizat marti, 20 februarie, intr-o conferinta de presa, ca Romania doreste sa completeze escadrila de F16 cu inca patru aeronave, existind si o proiectie pentru achizitionarea a inca 36 de aeronave F16. „Deocamdata este o discutie…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anuntat luni ca proiectul de lege pentru achizitionarea sistemelor de rachete HIMARS si hotararea referitoare la corvetele multifunctionale vor fi aprobate joi in sedinta de guvern.

- Aseara, Mihai Fifor, ministrul Apararii, a fost la Antena3, la emisiunea Punctul de intalnire, realizata de Radu Tudor, o serie de precizari cu privire la pensiile si salariile militarilor. "Intotdeauna mi a placut sa spun ca Armata Romaniei si a castigat dreptul sa fie institutia cea mai respectata…

- Autoritatea de Reglementare in domeniul Energiei a elaborat un nou ordin prin care limiteaza, in acest an, montarea de contoare inteligente de energie electrica, anunta Economica.Net. Ordinul ANRE nr 25 din 2018 privind implementarea sistemelor de masurare inteligenta a energiei electrice,…

- Pretul de referinta al gazelor naturale extrase in Romania, cel in functie de care se calculeaza redeventele pe care companiile trebuie sa le plateasca statului roman, va fi cel stabilit de bursa CEGH Viena. Ordinul emis vineri de ANRM va intra in vigoare la data publicarii sale in Monitorul Oficial.

- Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM) a emis astazi ordinul prin care pretul de referinta pentru gazele naturale extrase in Romania, in functie de care va fi calculata redeventa datorata bugetului statului de catre producatori, va tine cont de cotatiile de la bursa CEGH Viena, potrivit unui…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, miercuri, la bilantul activitatii Statului Major al Apararii pentru anul 2017, ca la nivelul Armatei Romane resursa umana este o prioritate pentru anul 2018.Reuniunea s-a desfasurat la sediul Ministerului Apararii Nationale, in prezenta…

- ​​Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) a primit spre administrare de la ANAF un teren de peste 10.000 metri patrati, cu o valoare estimata la peste 820.000 de lei, pentru realizarea unui Centru informatic si de comunicatii, conform unei Hotarari de Guvern adoptate in data de 25 ianuarie de premierul…

- Ministrul Apararii din Romania, Mihai Fifor se afla in vizita oficiala la Chișinau. Fifor urmeaza sa se intalneasca cu omologul sau, ministrul Apararii din Republica Moldova, Eugen Sturza.

- Mihai Fifor, ministrul Apararii Nationale, efectueaza, in zilele de 2 si 3 februarie, o vizita de lucru in garnizoanele Constanta si Mangalia. Ieri, inaltul oficial militar s a aflat in Portul Militar Constanta, unde a vizitat nave militare si s a intalnit cu echipajele acestora. In cadrul conferintei…

- Mihai Fifor, ministrul Apararii Nationale, a declarat intr o conferinta de presa sustinuta la bordul Fregatei "Regele Ferdinand" ca proiectul privind cele patru corvete multifunctionale va intra in sedinta de Guvern de saptamana viitoare. Totodata, ministrul a precizat ca in cadrul acestui program de…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, spune ca Fortele Navale Romane vor fi dotate cu trei submarine, printr-un proiect de inzestrare a Armatei care va fi prezentat in Consiliul Superior de Aparare a Tarii si in Parlament, dupa ce vor fi stabiliti parametrii tehnici. El estimeaza ca programul pentru cele…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat, vineri, la Constanta, ca, dupa anexarea Crimeei de catre Rusia, contextul de la Marea Neagra este unul complicat, dorind ca Romania sa joace un rol esential in aceasta regiune. Fifor afirma ca pe agenda summitului NATO din acest an intentioneaza sa propuna…

- Programatorii cu studii medii care urmeaza cursurile unei institutii de invatamant superior vor fi scutiti de impozitul pe salariu de la 1 februarie 2018, a anuntat Ministerul Comunicatiilor, potrivit Mediafax. In acest sens, Ordinul comun al Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale,…

- În acest sens, Ordinul comun al Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale, Ministerului Finantelor Publice, Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si Ministerului Educatiei Nationale a fost publicat în Monitorul Oficial la data de 18 ianuarie 2018. „Masura…

- „Ea se realizeaza dupa o procedura standard bine stabilita si este o masura activa de combatere a somajului, care asigura cresterea si diversificarea competentelor profesionale, prin initierea, calificarea, recalificarea, perfectionarea si specializarea persoanelor in cautarea unui loc de munca,…

- Premierul interimar Mihai Fifor a decis imputernicirea generalui de brigada Dan-Paul Iamandi pentru a indeplini atributiile functiei de inspector general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). Decizia a fost publicata, vineri seara, in Monitorul Oficial si este valabila…

- Mandatul lui Constantin-Florin Mituletu-Buica, vicepresedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii Electorale Permanente, inceteaza la cerere, potrivit unei decizii a premierului interimar Mihai Fifor, publicata joi in Monitorul Oficial.Conform aceleiasi decizii, Constantin-Florin…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a participat joi la sedintele de autoevaluare a activitatilor pe anul 2017 ale Statelor Majore ale Fortelor Aeriene si Navale, context în care a afirmat ca înzestrarea cu corvete este proiectul-cheie, aratând ca astfel va fi deblocat si programul de…

- Batalionul 30 Protectia Fortei "Vulturii Carpatilor", misiune in Afganistan Batalionul 30 Protectia Fortei ''Vulturii Carpatilor''. Foto: Cristian Matei. Batalionul 30 Protectia Fortei ''Vulturii Carpatilor'' se pregateste sa plece într-o noua misiune în Afganistan, ne-a transmis…

- IT-istii cu studii medii (diploma de bacalaureat) care urmeaza cursurile unei institutii de invatamant superior vor fi scutiti de impozitul pe salariu, incepand din 1 februarie 2018. Masura este cuprinsa in Ordinul nr. 1168/2017/492/2018/3024/2018/3337/2017 privind incadrarea in activitatea de creare…

- Secretarul general adjunct al Guvernului, Marius Iulian Carabulea, a fost eliberat vineri din functie la cerere, potrivit unei decizii a premierului interimar Mihai Fifor publicata in Monitorul Oficial.

- Bogdan-Cosmin Stefan a fost eliberat din functia de secretar de stat – sef al Corpului de control al prim-ministrului. Decizia a fost luata de premierul interimar Mihai Fifor, și a fost publicata joi in Monitorul Oficial. Bogdan Stan fusese pus in funcție de fostul șef al Executivului, Mihai Tudose.…

- Decizia premierului interimar, Mihai Fifor, privind eliberarea chestorului sef de politie Bogdan Despescu din functia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului General al Politiei Romane a fost publicata, miercuri, in Monitorul Oficial. Totodata, in Monitorul…

- RCS&RDS, cel mai mare furnizor local de internet fix si televiziune, controlat de miliardarul oradean Zoltan Teszari, a decis, in luna decembrie a anului trecut, sa majoreze cu peste 12 milioane de lei capitalul social al Integrasoft, companie pe care o detine integral, potrivit unui document publicat…

- Fotoliul de la Palatul Victoria este ocupat de Mihai Fifor. Decretele privind încetarea funcției de prim-ministru a lui Mihai Tudose și pentru desemnarea lui Mihai Fifor ca premier interimar au fost semnate de președintele Klaus Iohannis și publicate în Monitorul Oficial. Klaus…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Ieri am prezentat scenariul cel mai rau, care poate arunca Romania intr-o criza majora. Nominalizarea de catre Klaus Iohannis, indiferent de ce dorește PSD, a lui Mihai Tudose pentru formarea viitorului Guvern. Și cu toate consecințele care pot decurge dintr-o asemenea mișcare…

- Statul roman a semnat contractul pentru cumpararea a 227 de transportoare blindate de tip Piranha V de al compania americana General Dynamics. Ceremonia s-a desfașurat la Ministerul Apararii, in prezența ministrului de resort, Mihai Fifor, și a premierului Mihai Tudose. Șeful guvernului a subliniat…

- Ceremonia de semnare a contractului de achiziție pentru 227 transportoare blindate Piranha V a avut loc la sediul Ministerului Apararii Naționale. Armata Romana va primi in acest an 36 de transportoare blindate iar șase dintre acestea vor fi produse chiar la București. Ministrul Apararii, Mihai Fifor,…

- Ordinul ANAF nr. 4.1402017 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare utilizate pentru stabilirea contribuției de asigurari sociale și a contribuției de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele fizice a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1.041 din 29 decembrie…

- Niciun an fara modificari legislative de substanța, cu impact major asupra licitațiilor destinate infrastructurii publice de transport Dupa ce acum doi ani Ministerul Transporturilor a legalizat lucrari de sute de milioane de euro efectuate fara autorizație de construire, iar anul trecut același minister…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a decis ca este necesara aceasta masura, pentru a se putea acorperi necesarul de specialiști din sistemul medico-militar. Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a dispus dublarea numarului de locuri scoase la concurs pentru admiterea la Institutul Medico-Militar,…

- Persoanele care sufera de afectiuni cronice, boli cardiace sau diabet zaharat vor obtine mai greu eliberarea si reinnoirea permisului de conducere, incepand de la 1 ianuarie 2018. Un ordin al ministrului Sanatații, Florian Bodog, care vine in acord cu o directiva europeana din anul…

- Sumele de bani colectate in vederea achizitionarii de catre stat, prin Ministerul Culturii, a operei de arta ‘Cumintenia Pamantului’, realizata de sculptorul Constantin Brancusi, se restituie integral donatorilor, potrivit unei ordonante de urgenta a Guvernului, publicata vineri in Monitorul Oficial.…