DOCUMENT. Guvernul a publicat proiectul de buget pe 2019

- Guvernul face o prezentare in sinteza a Bugetului de Stat pentru 2019. Proiectul va fi adoptat intr-o ședința de Guvern, sambata, iar apoi va fi trimis catre Parlament, acolo unde parlamentarii vor putea depune amendamente. Citește și: Calin Popescu Tariceanu face marele ANUNȚ: data la care…

- Eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan a afirmat, ca Viorica Dancila nu mai trebuie sa conduca Guvernul in urmatoarea perioada, pentru ca nu este credibila in fața partenerilor externi. Acesta a precizat ca din cauza premierului intreaga UE se intreaba daca Romania e capabila sa conduca Consiliul UE.„Dupa…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, afirma ca proiectul de lege privind recursul compensatoriu a fost initiat in timpul guvernarii tehnocrate si doar a intrat in vigoare in timpul mandatului sau. "In...

- Ministerul Sanatații a transmis ca pentru obținerea unei finanțari europene nerambursabile suplimentare, necesara pentru construcția Spitalelor Regionale de Urgența din Iași, Cluj și Craiova, la propunerea Ministerului Sanatații, Guvernul a aprobat un Memorandum care prevede realizarea acestor…

- Salariul minim brut pentru angajatii cu studii superioare si vechime de cel putin un an in domeniul studiilor superioare va fi de 2.350 de lei de la 1 ianuarie, se arata intr-un proiect de hotarare de Guvern. In document nu se precizeaza daca de acest salariu vor beneficia si angajatii care au peste…

- La Agentia pentru Protectia Mediului Constanta a fost depus un memoriu de prezentare pentru modificarea unui imobil in curs de executie de pe bulevardul Mamaia nr. 249 din municipiu.Astfel, beneficiarul Traian Grosu, a depus la APM Constanta un memoriu pentru "modificare proiect in curs de executie…

- Guvernul se va incadra in acest an in tinta de deficit bugetar de sub 3% din Produsul Intern Brut (PIB), in conditiile in care datoria publica va ramane in jurul a 35% din PIB, iar cheltuielile cu asistenta sociala vor creste cu 661 milioane de lei, a anuntat, vineri, ministrul Finantelor, Eugen…

- Guvernul italian a reafirmat sus si tare, in urma unei intalniri cu presedintele Eurogrupului, ca nu intentioneaza sa-si revizuiasca proiectul de buget pe anul viitor si spera sa fie auzit de Bruxelles si de partenerii sai europeni, relateaza AFP.