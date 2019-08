Document guvernamental: Este posibil ca Regatul Unit sa nu aiba suficiente nave pentru paza apelor teritoriale dupa Brexit

Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie ar putea sa nu dispuna de suficiente nave de patrulare pentru paza apelor teritoriale dupa Brexit. Informația apare intr-un document intern al autoritaților din Marea Britanie, in contextul amenințarilor pescarilor francezi ca vor intra in apele teritoriale ale regatului unit, dupa ieșirea…

- Probabilitatea unei iesiri - fara acord (”no dela”) - a Regatului Unit din Uniunea Europeana (UE) este ”semnificativa”, a apreciat miercuri Jeffrey Donaldson, un ales nord-irlandez din cadrul Partidului Unionist Democratic (DUP), de care depinde majoritatea parlamentara a lui Boris Johnson, relateaza…

- Premierul britanic Boris Johnson i-a transmis omologului sau irlandez Leo Varadkar ca Guvernul sau este hotarat sa nu reimpuna ”niciodata” controale fizice la frontiera irlandeza dupa Brexit, anunta Downing Street intr-un comunicat. Boris Johnson a declarat că Guvernul său se angajează…

- Noul premier britanic, Boris Johnson, a intrat in acțiune. Dupa Nordul Angliei in weekendul trecut, Scoția a fost a doua etapa a unui turneu ce-l va conduce in Țara Galilor și in Irlanda de Nord, scopul urmarit fiind obținerea susținerii fața de Brexitul conceput de el și combaterea celor care se tem…

- Orice Brexit fara acord ar fi o ''tragedie'' atat pentru Uniunea Europeana, cat si pentru Regatul Unit, dar blocul comunitar ramane angajat fata de acordul deja negociat cu Londra, a declarat marti prim-vicepresedintele in exercitiu al Comisiei Europene, Frans Timmermans, potrivit Reuters. ''Boris…

- Theresa May a demisionat, dar posibilii sai succesori se confrunta cu aceeași situație lasata de ea. Intrebarea pe care și-o pun cetațenii britanici este daca aceștia vor gasi in cele din urma o soluție pentru ieșirea din actuala criza. La finele acestei luni, Regatul Unit va avea un nou prim-ministru,…

- Dupa «pompa» cu care a fost primit la palatul Buckingham, Donald Trump și-a mai indulcit declarațiile acide facute inaintea vizitei la adresa unor oameni politici britanici. Marți, președintele american, deja pe un ton conciliant, la intalnirea cu Theresa May, inca premier, i-a adus omagii pentru «talentul…

- "Daca nu obtineti acordul pe care il vreti, in locul vostru eu as parasi" masa negocierilor, a spus Trump, asteptat intr-o vizita de trei zile in Regatul Unit, incepand de luni si care si-a inmultit in ultimele zile declaratiile privind afacerile interne ale Regatului Unit. "Daca eram in locul…