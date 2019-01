Stiri pe aceeasi tema

- Landul german Baden-Wuerttemberg solicita daune de la Volkswagen, dupa ce autoritațile locale au achiziționat vehicule diesel care se confrunta acum cu interdicții in orașe precum Stuttgart, a anunțat Frankfurter Allgemeine Zeitung, citat de Reuters, scrie Mediafax.Activiștii germani de mediu…

- Agricultura romaneasca a inregistrat in acest an cele mai bune rezultate din istorie, cu productii record la grau, porumb si floarea soarelui. Recolta totala de cereale obtinuta in 2018 – aproximativ 31 de milioane de tone – claseaza Romania pe locul trei in Uniunea Europeana (UE), informeaza AGERPRES.…

- Majorarea va fi cu 67 de milioane, de lei, astfel incat suma totala acordata anul acesta pentru subventii la combustibilul folosit in agricultura sa fie de 487 de milioane de lei. Viorica Dancila a precizat ca in aceeasi sedinta vor fi aprobate sumele destinate sustinerii sectorului zootehnic, suma…

- La Agentia pentru Protectia Mediului Constanta, societatea Avostar Invest SRL a depus memoriul proiectului "Modificare proiect in curs de executie autorizat cu AC 90 14.02.2018 laquo;Imobil locuinte colective P 4 etaje, imprejmuire teren si racord la utilitatiraquo; prin supraetajare cu un nivel in…

- Ministerul Finanțelor recomanda „prudența” in eliminarea impozitului pe venit in cazul medicilor, masura promisa de PSD sa intre in vigoare de la 1 ianuarie 2019.„Impactul bugetar al scutirii de impozit pe veniturile din salariile obținute de catre medici și de catre personalul didactic din…

- Blocul de locuinte cu patru niveluri ridicat intre casele de pe strazile Nicolae Balcescu si Octav Botez care au doar parter continua sa fie un punct fierbinte pe harta orasului. Controversele starnite de aceasta constructie sunt atat de numeroase, incat pot fi impartite in doua categorii: afectarea…

- Situație nemaiîntâlnita. Ministerul Finanțelor a ajuns sa se împrumute din Fondul de Rezerva al Guvernului. Banii vor fi folosiți pentru achitarea dobânzilor la datoria publica

- Ministerul de Finante a imprumutat joi 200 milioane lei de la banci, in cadrul unei emisiuni de obligatiuni scandenta in 2031, cu o dobanda de 5,46% pe an. La licitatie au participat sase dealeri primari, iar cererea totala s-a ridicat la 306,7 milioane lei, din care bancile…