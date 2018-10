Stiri pe aceeasi tema

- Discutiile intre Dan Barna si Dacian Ciolos privind listele comune la europarlamentare au creat nemultumiri in USR, potrivit unor surse politice. Intr-un document obtinut de Mediafax, Barna a transmis un mesaj in care explica situatia, dar le si cerea colegilor sa nu mai atace public formatiunea.…

- Președintele USR, Dan Barna, și fostul premier Dacian Cioloș au confirmat, pentru MEDIAFAX, au vorbit, duminica, despre posibilitatea ca cele doua partide sa candideze pe liste comune la alegerile europarlamentare din 2019, insa discuțiile nu s-au concretizat cu o decizie in acest sens.Citește…

