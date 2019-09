Stiri pe aceeasi tema

- Comisia pentru Afaceri Judiciare (JURI) explica intr-o scrisoare catre președintele Parlamentului European David Sassoli ca este ingrijorata de faptul ca Rovana Plumb ar fi in potențial conflict de interese și exista serioase indoieli ca ar putea fi comisar european pentru transporturi, conform Mediafax.Citește…

- Ursula von der Leyen și David Sassoli au discutat joi despre Rovana Plumb și Laszlo Trocsany, candidații Romaniei și Ungariei la funcția de comisar european, respinși in comisia JURI, transmite un purtator de cuvant al CE. PE va transmite o scrisoare cu decizia luata și recomandarile comisiei JURI.„…

- Presedintele Camerei Deputatilor, social-democratul Marcel Ciolacu, a declarat, joi, in legatura cu respingerea in Comisia juridica a Parlamentului European a candidaturii Rovanei Plumb pentru postul de comisar european, ca trebuie parcurse mai multe etape si nu a fost inca votul in Parlamentul European,…

- Presedintele Camerei Deputatilor, social-democratul Marcel Ciolacu, a declarat, joi, in legatura cu respingerea in Comisia juridica a Parlamentului European a candidaturii Rovanei Plumb pentru postul de comisar european, ca trebuie parcurse mai multe etape si nu a fost inca votul in Parlamentul European,…

- Rovana Plumb ar fi fost intrebata in cadrul audierii Comisiei pentru Afaceri Judiciare (JURI) a PE, despre cele 3 milioane de lei pe care AEP nu le va rambursa PSD, pentru campania la europarlamentare și despre dosarul „Belina", au declarat surse europene, pentru Mediafax. Rovana Plumb a primit…

- Comisia juridica a Parlamentului European urmeaza sa o audieze, joi, pe Rovana Plumb, propusa comisar european pe Transporturi, ca urmare a informațiilor contradictorii din declarațiile de avere, a afirmat eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan.„Rovana Plumb NU a obținut unda verde a Comisiei ...

- Premierul Viorica Dancila a transmis Parlamentului Romaniei un document prin care informeaza legislativul, așa cum cere Legea 373/2013, de nominalizarea Rovanei Plumb pentru funcția de comisar european. Documentul a fost transmis de la cabinetul prim-ministrului vineri, dupa ce Digi24.ro a scris ca…

- Conform sesizarii depuse de organizatia neguvernamentala BOEC in decembrie 2018, in urma unei anchete a portalului bivol.bg, Mariya Gabriel a inchiriat un apartament de lux in suprafata de 128 mp apartinand unei societatii municipale, intr-un cartier cochet din Sofia, Lozenet. In baza contractului…