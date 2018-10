Stiri pe aceeasi tema

- ​Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a hotarat joi ca Romania se face vinovata ca nu a inchis 68 de gropi de gunoi ilegale, insa eventuale sancțiuni financiare nu sunt aplicate in aceasta faza a procedurii de infringement. Acesta este al doilea caz in care Romania este gasita vinovata de CJUE…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene va anunta pe 18 octombrie hotararea in cauza C-301/17 Comisia Europeana c. Romania, privind obligațiea Statelor membre de a lua masurile necesare pentru a inchide siturile care nu au primit o autorizație.In data de 23 mai 2017, Comisia Europeana a introdus…

- Romania risca sa fie condamnata de Curtea de Justitie a Uniunii Europene pentru ca nu a transpus in legislatia nationala directia privind prevenirea spalarii banilor. Acest lucru s-ar putea intampla chiar in timpul presedintiei semestriale a Romaniei, in conditiile in care, de la intrarea in vigoare…

- La o luna dupa ce Comisia Europeana a dat in judecata Romania intr-o procedura de infringement, Guvernul Dancila se ruga de CE pentru o pasuire pana in octombrie 2018 a adoptarii Legii pentru prevenirea spalarii banilor. Agentul Guvernului roman in justiția europeana, Radu Canțar, adus recent la Ministerul…

- I-ar putea fi impuse, de catre Curtea de Justiție a UE, sancțiuni pecuniare chiar in perioada președinției, ca urmare a netranspunerii in legislația naționala a celei de-a patra directive privind combaterea spalarii banilor, care elimina acțiunile la purtator. Romania ar fi astfel primul stat UE care…

- ​Pe site-ul dedicat pregatirii Președinției romane a Consiliului Uniunii Europene, deținut de Ministerul Afacerilor Externe, este incurcat Consiliul UE cu o alta instituție a UE, Consiliul European, scrie Hotnews.ro."Confuzia apare in versiunea in limba engleza a site-ului www.romania2019.eu.…

- Guvernul Romaniei a aprobat in cadrul sedintei de marti, 24 iulie 2018, nota privind stadiul actiunilor in constatarea neindeplinirii obligatiilor declansate de Comisia Europeana impotriva Romaniei. Nota face parte din categoria documentelor programatice prin intermediul carora Ministerul Afacerilor…

