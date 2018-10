Document exclusiv Chestionarul lui Timmermans pentru Dancila

Stiri pe aceeasi tema

- Sophia in 't Veld, europarlamentar din grupul ALDE, a cerut, miercuri, in sedinta de plen, ca presedintia forului sa demareze investigatia cu privire la modul in care ar fi putut fi folosite fonduri europene in campania referendumului din 6 si 7 octombrie. "Stiu ca nu pot cere guvernelor,…

- Sistemul de etichetare al carburantilor auto va fi modificat din 12 octombrie, benzina urmand sa primeasca simbolul E urmat de un numar, intr-un cerc, la motorina simbolul B urmat de un numar intr-un patrat, iar pentru carburantii alternativi codul fiecaruia intr-un romb. Masura va fi aplicata…

- Marea Britanie va incepe lucrul la propriul sistem de navigatie prin satelit pentru a rivaliza cu Galileo al Uniunii Europene, deoarece accesul tarii la informatii ar putea fi restrictionat dupa Brexit, informeaza Sunday Telegraph. Galileo, un program in valoare de 10 miliarde de euro dezvoltat…

- Senatorul PNL Florin Citu a declarat, miercuri, ca premierul Viorica Dancila trebuie sa explice de ce taie din banii de la investitii pentru a da prime "institutiilor de forta", respectiv cati bani alocati pentru MAI dupa rectificarea bugetara se duc la Jandarmerie. "Inca doua lucruri pe care…

- Sondajul online lansat de Uniunea Europeana privind mentinerea sau renuntarea la practica trecerii la ora de vara a inregistrat 4,6 milioane de raspunsuri inainte de inchiderea sa joi seara, a precizat vineri Comisia Europeana. Milioane de europeni s-au pronuntat, prin intermediul sondajului,…

- Economia Romaniei a crescut in primele sase luni ale acestui an cu doar 4% fata de aceeasi perioada a anului 2017. In trimestrul doi din 2018 Produsul Intern Brut a inregistrat un avans de 1,4% fata de trimestrul precedent, informeaza Institutul National de Statistica (INS). Citeste…

- Presedintele Camerei Deputatilor si seful PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, duminica seara, ca sedinta de Guvern cu reprezentantii Guvernului din Israel va avea loc in octombrie sau noiembrie, insa nu s-a anulat. "Se va tine, octombrie sau noiembrie. Acum nu sunt sigur exact 8 octombrie sau 8…

- Comisia Nationala de Prognoza (CNP) a revizuit in scadere estimarile cresterii economice pentru acest an, la 5,5%, se arata in prognoza intermediara de vara. In luna aprilie, Comisia estima o crestere de 6,1%. Pentru anii urmatori Comisia Nationala de Prognoza estimeaza o crestere…