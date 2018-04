Stiri pe aceeasi tema

- Incertitudini in randul bugetarilor in privinta platii salariilor inainte de paste. Nu toti angajatii institutiilor de stat vor primi salariile maine, cand e ultima zi lucratoare inaintea Invierii. ”Am discutat cu fiecare instituție in parte. Ministerul de Finanțe a creat cadrul legal…

- Achitarea pensiilor inainte de Pasti este imposibila, intrucat acest proces este unul de durata, care necesita aproximativ doua saptamani in fiecare luna, se arata intr-un comunicat al Ministerului Muncii si Justitiei Sociale. "Pensiile aferente ultimei luni au fost achitate pana pe data de…

- Ministrul de finante da asigurari ca sunt bani pentru salarii in avans Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, da asigurari ca nu sunt probleme cu plata în avans a salariilor. El spune ca a fost la alegerea fiecarei institutii bugetare daca solicita sau nu plata salariilor înaintea…

- Parlamentarii se numara printre categoriile privilegiate de bugetari care vor primi banii in avans pentru sarbatoarea de Paste, in timp ce alti bugetari nu beneficiaza de aceasta facilitate. Conform Ordinului ministrului Finantelor 35 de institutii ale statului vor plati in data de 5 aprilie…

- Premierul Viorica Dancila le-a cerut ministrilor, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, sa iasa public si sa explice situatii platii salariilor in avans. ”Asa cum stiti, am decis sa platim salariile inainte de Pasti si Ministerul Finantelor a creat cadrul legal in acest sens. Am vazut ca in ultimele…

- Partidul Democrat din Moldova a cerut reprezentanților sai din Guvern sa asigure, pe durata sarbatorilor de Paști asigurarea funcționarii eficiente a instituțiilor statului. In special, s-a atras atenția asupra traficului rutier pe traseele naționale și la punctele de trecere a frontierei.

- Șeful Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorului, Bogdan Pandelica, a fost demis de Guvern. Decizia a fost publicata, miercuri, in Monitorul Oficial. O data cu schimbarea din funcție a lui Pandelica, a fost publicata și ...

- „Pot sa va confirm doar ca este o propunere facuta catre doamna prim-ministru de numire a domnului Ionuț Mișa in funcția de șef al ANAF”, a declarat Eugen Teodorovici, miercuri la Parlament. El a negat informația aparuta pe surse potrivit careia 25 șefi din ANAF ar urma sa fie demiși. „Evaluari…

- Președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea, a prezentat astazi, intr-o conferința de presa, stadiul proiectului Aeroportului de la Ghimbav și a strategiei privind continuarea construcției acestuia. Veștea a anunțat ca, la aceasta ora, s-a facut evaluarea privind eligibilitatea ofertelor…

- Alexandru - Vasile Oprean a fost eliberat din functia de secretar de stat la Ministerul Culturii si Identitatii Nationale, printr-o decizie a prim-ministrului Viorica Dancila, conform Agerpres.Citeste si: Victor Ponta continua RAZBOIUL cu PSD! Atac DEVASTATOR: 'Politica BOLSEVICA a conducerii…

- Intr-o postare recenta intitulata “Romania fara investitii straine? O puteti privi in ochi” explicam ca o declarare a capitalului strain ca neavenit, dintr-un nationalism economic excesiv, ne poate duce intr-o situatie perfect predictibila. O situatie care nici macar nu este imaginara, si pentru prezentarea…

- Contractul-cadru pentru acordarea asistenței medicale in anul 2018 a fost aprobat prin Hotarare de Guvern in cadrul sedintei de astazi a Executivului si urmeaza sa intre in vigoare in 1 aprilie, dupa publicarea in Monitorul Oficial, anunața Casa Naționala de Asigurari de Sanatate. Potrivit CNAS, fata…

- ”A fost o perioada, cred ca sunt șase saptamani, in care, oricum, in primele saptamani, am fost aproape de colegii de la minister, de primul ministru Oprea, sa-i predau tot ce trebuia predat, a durat și chestia asta, nu a durat o zi, ca sa fie foarte clar: a durat ceva, dupa care am fost alaturi…

- Optiunea persoanelor fizice de a dona 2% din impozitul pe venit entitatilor nonprofit va fi valabila 2 ani consecutivi, conform unei Ordonante de Urgenta adoptate, joi, de Guvern, referitoare la Declaratia Unica, informeaza Ministerul ...

- Guvernul va adopta joi OUG referitoare la declaratia unica, care va simplifica procedurile in cazul persoanele fizice care platesc impozitul pe venit, CAS si CASS, a declarat joi premierul Viorica Dancila, inaintea sedintei de Guvern. Ministerul de Finante a anuntat, la inceputul acestei luni,…

- Complexul Energetic Hunedoara a beneficiat in anul 2015 de un ajutor de stat de salvare. Așa s-a numit inițial. Pentru ca nu a fost rambursat la timp, salvarea s-a transformat in restructurare. Comisia Europeana a aprobat in primavara anului 2015, acordarea unui ajutor de salvare Complexului Energetic…

- "(...) Eu stiu foarte bine continutul celor cinci hotarari CSAT. Si vor avea mari surprize in a constata ca ventileaza o mare minciuna, cum CSAT i-a pus sa faca protocoale. (Cine i-a pus sa faca protocoale-n.r.) este alta socoteala. A fost cap de fila nimeni altcineva decat Ministerul de Finante…

- Fostul președinte Traian Basescu a spus ca judecatorii pot sa emita o hotarare judecatoareasca de desecretizare a protocoalelor dintre SRI si alte institutii și ca ar dori sa vada "desecretizat protocolul dintre ICCJ si DNA prin care actuala presedinta a ICCJ, doamna Tarcea, s-a angajat alaturi de DNA…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, le-a raspuns sindicatelor din penitenciare, care au protestat luni la Guvern, cerand sa discute cu Viorica Dancila, el sustinand ca nu era planificata o intrevedere a premierului cu liderii sindicali si cerandu-le jurnalistilor ca “problemele sa fie reflectate in…

- Banca Mondiala transmite un mesaj foarte clar catre Romania, dupa ce autoritațile de la București au incercat sa contracteze un credit de 90 de milioane de dolari oferit pentru digitalizarea și reststructurarea Fiscului. Pentru ca la București nu s-au intreprins acțiuni concrete pentru acest proiect,…

- Autoritatile au estimat ca un milion de contribuabili ar trebui sa depuna Declaratia unica. Ministerul de Finante pregateste simplificarea obligatiilor declarative prin depunerea unei singure declaratii, "Declaratia unica" privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice.…

- Vestul Europei este afectat de un front de aer rece supranumit ''Bestia din Est'', urmat de furtuna Emma, care a dus la cresterea semnificativa a preturilor la gazele naturale, transmite Reuters. Gazele, nivel record de preț Vineri, pe piata spot din Londra, pretul gazelor naturale…

- Ministerul de Finante pregateste simplificarea obligatiilor declarative prin depunerea unei singure declaratii, Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice. Declaratia unica va comasa sapte declaratii, intre care si Formularul 600, relateaza Romania…

- Ministerul de Finante pregateste simplificarea obligatiilor declarative prin depunerea unei singure declaratii, "Declaratia unica" privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice. "Declaratia unica" va comasa sapte declaratii, intre care si Formularul 600.Astfel,…

- La mai bine de o saptamana de la adoptarea in ședința de Guvern și dupa ce digi24.ro a aratat ca nepublicarea actului normativ inseamna bani in minus pentru mame și pentru bolnavi, joi a fost publicata in Monitorul Oficial OUG nr. 8 privind reglementarea unor masuri in domeniul sanatații.

- Salariul mediu in luna decembrie a anului trecut in randul celor 1.251 de angajati din minister a fost de 5.000 de lei net, in usoara crestere (cu 2%) fata de decembrie 2016, cand in minister lucrau 1.283 de persoane. Cel mai mare salariu a fost incasat in luna decembrie de catre ministrul finantelor…

- Adica se majoreaza! Proiect: Potrivit Codului fiscal,impozitele si taxele locale se indexeaza cu 1,3% Potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul General al Municipiului Bucuresti adopta hotarari privind impozitele si taxele locale pentru anul…

- Fosta șefa de Cabinet a lui Liviu Dragnea și martora in dosarul Referendumului, Iuliana Mihaela Zubuian, a fost numita pe aceeași poziție de șefa de Cabinet, in Guvern, de catre premierul Viorica Dancila. Iuliana Mihaela Zobuian a fost numita in functia de director de cabinet al prim-ministrului, cu…

- Numarul celor care vor fi inclusi in registrul Fiscului pentru split TVA ar putea sa creasca urmare a faptului ca banii au fost redirectionati pentru alte debite, iar o intarziere de peste 60 de zile atrage introducerea contribuabilului in aceasta baza, a declarat marti Alex Milcev, partener, liderul…

- Regulamentul de functionare al Autoritatii de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a fost modificat prin ordinul presedintelui Dumitru Chirita nr 24, publicat in Monitorul Oficial la 30 ianuarie, iar modificarile sunt in esenta doua: se mai fac angajari pe salarii imense iar Autoritatea intra si…

- 'Anul 2018 va fi anul razbunarii populismului. Ceea ce am vazut in 2017, o serie de masuri populiste, probabil pornite mai devreme, de obicei se iau inainte de alegeri, si ceea ce vorbim azi cu salariile ca s-au marit cu 20%, nu s-au marit, ba au scazut, este o forma a razbunarii populismului. Populismul…

- Portofoliul Finantelor in urmatorul Guvern german este promis social democratilor, o ruptura de era conservatorului Wolfgang Schaeuble, campion al ortodoxiei bugetare atat in tara sa cat si in Europa, transmite AFP.Renuntarea la portofoliul Finantelor, care in ultimii opt ani a fost varful…

- Ministerul de Finante, Eugen Teodorovici, a afirmat ca în luna februarie se va definitiva noul mecanism privind Formularul 600, urmând ca acesta sa fie dezvbatut publici si sa se adauga completari sau modificari daca este nevoie.

- Cele mai mari 9 companii de taxi din Bucuresti au platit catre stat, in 2016, impozit pe profit, cumulat, in valoare de 61.224 de lei, potrivit datelor raportate catre Ministerul de Finante, in timp ce serviciul de car sharing Uber a platit un impozit pe profit de 187.000 lei, de 3 ori mai mult.

- Hotararea de Guvern privind lista contraventiilor care intra sub incidenta Legii preventiei, precum si a modelului planului de remediere, a fost publicata luni in Monitorul Oficial. La finalul lunii decembrie, Legea prevenirii, potrivit careia autoritatile cu atributii de control, la constatarea unor…

- Petrica-Lucian Foca a fost eliberat din functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata miercuri in Monitorul Oficial, scrie agerpres.ro.Victor Ponta da VINA pe Liviu Dragnea pentru ca scoate mai…

- Ministerul francez de Finante a demarat o investigatie privind promotia la crema de ciocolata tartinabila Nutella, care a provocat haos in mai multe centre comerciale din Franta, relateaza site-ul BBC News.

- Premierul Viorica Dancila i-a cerut ministrului de Finante, Eugen Teodorovici, sa prezinte pana marti o solutie in privinta formularului 600, astfel incat in prima sedinta de Guvern, programata pentru miercuri, actele normative aferente sa poata fi adoptate. "Domnule ministru Teodorovici,…

- Mandatul lui Constantin-Florin Mituletu-Buica, vicepresedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii Electorale Permanente, inceteaza la cerere, potrivit unei decizii a premierului interimar Mihai Fifor, publicata joi in Monitorul Oficial.Conform aceleiasi decizii, Constantin-Florin…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca, in urma publicarii in Monitorul Oficial a Hotararii de Guvern nr. 7/2018 pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor nationale tranzitorii in sectorul vegetal pentru anul de cerere 2017, s-au stabilit cuantumurile aferente…

- Asociația ProInfrastructura acuza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere ca refuza sa transfere licitațiile organizate in baza ordinului de ministru al Transporturilor 600/30.05.2017 pe noul model de contract național adoptat in baza Hotararii de Guvern 1/10.01.2018. Asta deși…

- "Am avut o discutie legata de celebrul Formular 600, care ar trebui modificat substantial, in asa fel incat cetatenii care se confrunta cu dificultatile legate de completarea formularului si de procedurile aferente sa nu fie pusi in situatie dificila. Urmeaza cu Ministerul de Finante, in urmatoarele…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, luni, ca Formularul 600 trebuie modificat substantial, afirmand ca nemultumirile cetatenilor sunt legitime si ca in termen de cel mult o saptamana vor fi anuntate masurile aferente. "Nu este niciun interes sa bulversam catusi de putin…

- Persoanele fizice autorizate, alte persoane cu venituri pe cont propriu, cei care incaseaza dividende risca sa fie amendați daca nu vor depune declarația 600 privind contribuțiile sociale (CAS și CASS) pana pe 31 ianuarie 2018. Oficiali din Ministerul de Finanțe și ANAF s-au aratat deciși sa mearga…

- Se fac calcule pentru formarea noului Guvern, iar tensiunile sunt mari in cadrul PSD. Conducerea partidului a anuntat ca vor fi schimbari de ministri in mai multe ministere. Surse importante din PSD Prahova au declarat ca deputata Laura Moagher va fi pe lista propunerilor pentru functia de ministru…

- Noul presedinte al Eurogrupului, portughezul Mario Centeno, s-a angajat vineri ca in mandatul sau sa aduca mai aproape cele 19 state care utilizeaza moneda unica si sa le faca mai rezistente la crize, informeaza AFP si AP. Vineri a avut loc la Paris o ceremonie simbolica in cursul careia fostul…

- Astazi, la Guvern, Ministrul Sanatatii a semnat cu reprezentantul Bancii Mondiale contractele de achizitie de echipamente medicale in vederea dotarii unor spitale judetene de urgenta. La nivel national, vor fi achizitionate 14 echipamente computer tomograf (CT), 24 aparate de rezonanta magnetica (RMN)…

- Romanii care au de recuperat taxa auto o pot face depunand o cerere in acest sens pana pe 31 august, termen care este unul de decadere, iar orice cerere depusa ulterior, nu mai poate fi solutionata prin restituirea taxei, reiese dintr-un ordin publicat in Monitorul Oficial. Cerere de restituire…

- Printre noutațile din sistemul de invațamant, in 2018, este și faptul ca salariile cadrelor didactice vor fi asigurate din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației Naționale și nu prin primarii, cum era pana acum. Acest lucru inseamna ca Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) a devenit principal…

- Veste buna pentru romanii care au achitat taxa auto in ultimii 10 ani. Restituirea banilor este acum o certitudine, dupa ce, in ultima zi lucratoare a anului trecut, Ministerul Mediului si Ministerul de Finante au publicat, in Monitorul Oficial, normele metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta…