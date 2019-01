La sfarșitul anilor 1970, dictatorul Nicolae Ceaușescu, pornit in calatoriile sale de „pacificator al popoarelor” prin colbul Orientului Mijlociu, devenise o mica vedeta in regiune. Laudat pentru calitațile sale de nogociator innascut, Ceaușescu avea sa joace un rol-cheie in negocierile de pace intre Israel și Egipt, acționand totodata și ca un agent de imagine al liderului Yasser Arafat in promovarea intereselor palestiniene in zona. Acest balet diplomatic a adus un val de studenți arabi in centrele universitare din București, Craiova, Timișoara sau Cluj. Mulți dintre aceștia aveau sa devina…