- Viceprim-ministrul Vasile-Daniel Suciu, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, s-a intalnit marți, 26 februarie, la sediul MDRAP, cu Gheorghe Popescu, consilier onorific al premierului, pentru a discuta despre stadiul lucrarilor la cele patru stadioane care vor fi realizate de Ministerul…

- In ședința Adunarii Generale a Judecatorilor din cadrul Tribunalului Neamț, care a avut loc astazi, 25 februarie, s-a luat decizia de a se face o solicitare oficiala catre Consiliul Superior al Magistraturii. ”Cu majoritate de voturi s-a hotarat sa solicitam CSM efectuarea demersurilor legale in vederea…

- Scandalul in legatura cu bugetul pe 2019 intra in prelungiri. In premiera pentru Romania, presedintele contesta la Curtea Constitutionala legea prin care s-au impartit banii tarii. ″Actul, încalca atât Constituţia, cât şi angajamentele faţă de Uniunea…

- Liberalii au depus în Parlament inițiativa legislativa prin care vor sa desființeze controversata secție de investigare a magistraților. Ei arata în proiectul de lege consultat de HotNews.ro ca judecatorii și procurorii par a fi ținta acestei secții, iar "aparenta recunoaștere a existenței…

- COD RUTIER 2019. In cazul in care soferul nu face controlul medical recomandat, medicul trebuie sa informeze Politia Rutiera, urmand ca acest șifer sa ramana fara permis. Presedintele Iohannis a promulgat, pe 27 decembrie, Legea pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului…

- Legea privind evitarea dublei impuneri intre Romania si Spania a fost publicata in Monitorul Oficial, dar momentan nu se aplica. Este nevoie de anumite interventii din partea Spaniei pentru a intra in vigoare. In concluzie, romanii din Spania vor plati impozit pentru veniturile obtinute doar intr-un…

- Ministerul Agriculturii condus de Petre Daea a trimis in Guvern, pentru avizare interministeriala, un proiect privind „Legea laptelui”. Actul normativ prevede conținutul minim obligatoriu de grasime pentru diferitele tipuri de lapte, precum și interzicerea comercializarii produselor lactate cu adaos…

- Aproape jumatate din populatia oraselor locuieste in imobile mai vechi de 34 de ani, iar procentul este mai mare in randul persoanelor cu venituri mici, se arata intr-un studiu realizat de IRSOP pentru Asociatia Bancilor pentru Domeniul Locativ din Romania (ABDLR) si prezentat de asociatie intr-o conferinta.…