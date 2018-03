Stiri pe aceeasi tema

- Aflat in Republica Moldova, presedintele Consiliului Judetean Buzau, Petre Emanoil Neagu, a transmis, un mesaj tuturor buzoienilor cu ocazia sarbatoririi a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania. “Dragi buzoieni, Aniversam astazi 100 de ani de cand “copilul cel mai mic, dar poate cel mai voinic…

- Basarabia ndash; sacrificata in jocul de interese al Marilor Puteri Rapturile rusesti din trupul Moldovei se integreaza asa numitei "Chestiuni Orientaleldquo;, respectiv disputa dintre Marile Puteri ndash; in principal Imperiul Habsburgic si Rusia ndash; pentru acapararea a cat mai multe teritorii ale…

- Parlamentul Romaniei a adoptat luni, la finalul ședinței solemne dedicate celebrarii a 100 de ani de la unirea cu Basarabia, o declarație prin care "dorința acelor cetațeni ai Republicii Moldova care susțin unificarea celor doua state" este considerata "pe deplin legitima" și in care se afirma ca "Romania…

- Parlamentul Romaniei a adoptat ”Declarația solemna a Parlamentului pentru celebrarea Unirii Basarabiei cu Țara Mama, Romania, la 27 martie 1918”. Citește și: Liviu Dragnea, anunț cu implicații MAJORE: Eu vreau sa ne unim cu Moldova! Prin aceasta Declarație, Parlamentul Romaniei recunoaște…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, marti, un mesaj la aniversarea a o suta de ani de la unirea Basarabiei cu Romania in care vorbeste despre ”gestul politic si patriotic care face cinste elitelor vremii” si despre faptul ca, ”in clipe de cumpana, in fata amenintarilor si pericolelor, Romania a…

- Astazi, 27 martie 2018, Ziua Unirii Basarabiei cu Romania, este, pentru prima data, oficial, zi de sarbatoare naționala in Romania. Initiativa legislativa devenita lege anul trecut, prin votul majoritatii deputatilor, apartine deputatului Eugen Tomac, presedinte executiv al Partidului Miscarea Populara.…

- La ședința solemna din Parlamentul Romaniei, dedicata centenarului Marii Uniniri din 1918, care va avea loc, marți, organizatorii Marii Adunari Centenare de la Chișinau cer senatorilor și deputaților romani sa adopte o Declarație de susținere care vizeaza unirea Basarabiei cu Romania. De asemenea, aceștia…

- Bogdan Trifan, consilier local PMP in municipiul Husi, a prezentat, vinerea trecuta, continutul documentului care va fi supus atentiei Consiliului Local Husi, prin care se propune unirea, simbolica deocamdata, a „orasului dintre vii” cu Republica Moldova. PMP demonstreaza, astfel, ca ramane fidel proiectului…

- Manifestanții din Piața Marii Adunari Naționale au adoptat Proclamația Marii Adunari Centenare. Potrivit documentului, unirea Basarabiei cu România este unica soluție de supraviețuire și progres al românilor dintre Prut și Nistru. „Noi, cetateni ai Republicii Moldova,…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, a declarat sambata, in Republica Moldova, ca Romania poate sustine, in prezent, procesul de reunificare a tarii, adaugand ca cele doua popoare vorbesc aceeasi limba, au aceeasi cultura si istorie, iar acestea sunt singurele care trebuie sa isi doreasca unirea.…

- Fostul presedinte Traian Basescu le-a transmis un mesaj dur politicienilor moldoveni, in cadrul unui discurs sustinut la Straseni, primul raion din Republica Moldova care a votat Declaratia simbolica de Unire cu Romania. El le-a promis moldovenilor ca va reveni in Moldova si va demonta toate minciunile.Citeste…

- Marti, 27 martie, vom aniversa 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Tara. In amintirea evenimentului petrecut cu un secol in urma, la Chisinau va avea loc duminica, 25 martie, o Mare Adunare Centenara, la care este de asteptat sa se manifeste fortele unioniste si, de ce nu?, pro-europene din fosta…

- Joi, in cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean din aceasta luna, consilierii au semnat o Declarație prin care iși exprima solidaritatea și susținerea fara reserve, a demersurilor primariilor din Republica Moldova și Romania pentru afirmarea aspirațiilor de reintregire naționala. De asemenea,…

- Initiativa i-a apartinut viceprimarului orasului Brașov, Costel Mihai, iar ideea a fost imbratisata atat de edilul-sef, Gheorghe Scripcaru, cat si de Consiliul local. Mai mult, unul dintre consilieri a propus ca actul reunirii sa primeasca vot absolut, nu simbolic.Brasovul este cea de-a…

- Initiativa apartine primarului municipiului Buzau, Constantin Toma, care a precizat ca este vorba de o "unire simbolica, fara efecte juridice". "In anul sarbatoririi Centenarului Romaniei Mari, peste o suta de primari din Republica Moldova au declarat unirea cu Romania si, de aceea, este o…

- Consilierii municipali din Buzau au aprobat, joi, intr-o ședința extraordinara a Consiliului Local Municipal o declarație de unire cu Republica Moldova. Decizia a aparținut primarului municipiului Buzau, Constantin Toma, care a decis sa „proclame Unirea simbolica a Buzaului cu Republica Moldova in…

- Curentul unionist cucerește din ce in ce mai mulți aleși de localitațile aflate de o parte și de cealalta a Prutului. Joi va fi randul autoritaților din municipiul Buzau sa declare unirea simbolica cu Basarabia, dupa ce peste o suta de comunitați din Moldova și cateva din Romania au infaptuit deja acest…

- Casa de Cultura din Odobești va invita la sarbatorirea Centenarului Unirii Basarabiei cu Regatul Romaniei, act savarșit la 27 martie 1918, la Chișinau. Evenimentul va avea loc, miercuri, 21 martie, de la ora 11.00. Cu titlul „Basarabia, pamant romanesc”, evenimentul este o invitație…

- Presedintele Partidului Liberal (PL) din Republica Moldova, Mihai Ghimpu, a anuntat marti ca deputatii grupului liberal au inregistrat in parlamentul de la Chisinau un proiect de lege privind Declaratia de Unire a Republicii Moldova cu Romania, relateaza portalul Agora.md, preluat de Agerpres.

- Liga Alesilor Locali Unionisti, constituita la sfarsitul saptamanii, ii are ca presedinte pe primarul Iasului, Mihai Chirica, si vicepresedinte pe cel al orasului Cimislia, Gheorghe Raileanu. Cimislia a fosta prima localitate din Republica Moldova care a adoptat declaratia simbolica de unire cu Romania.…

- Primarii unionisti din Basarabia si Romania au participat sambatat la Iasi pentru a semna un memorandum pro-unire. Intalnirea a avut loc la Palatul Culturii. La invitatia lui Mihai Chirica, edilul de Iasi, majoritatea primarilor care au votat Declaratia de Unire in partea stanga a Prutului au fost prezenti…

- O declaratie de reunire a Romaniei cu Republica Moldova a fost semnata, miercuri, de conducerea Consiliului Judetean (CJ) Prahova si de consilierii judeteni, prin acest document cerandu-se Parlamentelor celor doua tari sa adopte o declaratie comuna privind reintregirea tarii si a neamului romanesc,…

- Declarațiile de Unire au ajuns la cifra simbolica de 100. Carabetovca din raionul Basarabeasca este localitatea cu numarul 100 care a semnat Declarația de Unire. Cea de-a 99-a localitate care a semnat actul reunificator este Stolniceni, din raionul Hâncești. …

- Sambata, 3 martie 2018, la Weekend cu prieteni, consilierul președintelui Iogor Donon a facut cateva precizari cu privire la poziția oficiala a Republicii Moldova in privința faptului ca peste 84 de localitați de peste Prut au adoptat Declarația de unire cu Romania. Mai mult chiar, primul primar din…

- Legea privind finantarea unor proiecte propuse de autoritatile publice locale din Moldova si Ucraina a fost promulgata de presedintele Romanie. Este un prim pas care duce spre o cooperare si mai stransa cu administratiile din Romania si Moldova. Iar unionistii prind si mai mari sperante odata cu acest…

- "Eu am sa dau exemplul personal. In momentul in care am fost investita prim-ministru, am spus ca intr-o tara, pe proiecte comune, echilibrul si buna colaborare sunt foarte importante. De aceea am solicitat si am o deschidere intr-o cooperare foarte buna cu Parlamentul Romaniei, dar in acelasi timp…

- Cunoscut drept un susținator și un fan infocat al lui Vladimir Putin, Igor Dodon l-a laudat pe liderul de la Kremlin! Republicii Moldova ii lipseste un patriot precum Vladimir Putin, a declarat Igor Dodon, presedintele de la Chisinau, in cadrul unui interviu acordat pentru Deutsche Welle, adaugand…

- Declarațiile deputatului democrat, Coneliu Dudnic, cu privire la o eventuala unire a Republicii Moldova cu Romania au fost criticate la ședința saptamanala a Partidului Democrat. Cel puțin așa susține președintele Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc.

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat la sfarsitul saptamanii trecute ca a trimis conducerii guvernului si parlamentului propunerea ca urmatoarea reuniune a Consiliului de Securitate sa aiba loc miercuri, in contextul in care numarul localitatilor din Republica Moldova…

- „PMP considera ca avem de-a face cu o criza institutionala inutila in acest moment, care arata ca societatea este mai divizata decat oricand in anul Centenarului. In conditiile in care Codruta Kovesi are deja 5 ani in fruntea DNA, se mai putea astepta un an, timp in care sa se pregateasca o procedura…

- Inca doua localitați, astazi, au semnat Declarația de Reunire cu Romania. Este vorba despre Calimanești din raionul Nisporeni și satul Coșeni din comuna Negurenii Vechi, raionul Ungheni.

- To mai mult localitați din Repulica Moldova semneaza acte de unire cu Romania! Pana acum, 40 de localitați au semnat acte oficiale in acest sens. Miercuri, presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, l-a primit pe viceprim-ministrul pentru Integrare Europeana al Republicii Moldova, Iurie Leanca.Agenda…

- Primarii a cinci localitati din Republica Moldova, care au adoptat in consiliile locale declaratii de unire cu Romania, au asistat, marti, la sedinta plenului reunit al Parlamentului. "Salut prezenta in balconul Camerei Deputatilor a unui grup de primari din Republica Moldova care fac parte dintre…

- Numarul localitatilor care au semnat o Declaratie simbolica de Unire cu Romania a ajuns la 34 odata cu semnarea, vineri, a documentului de catre satul Chetrosu din raionul Drochia. Documentul semnat de catre Consiliul satesc din Chetrosu se constituie intr-un demers adresat Presedintiei si Parlamentul…

- Fostul președinte al Romaniei se arata mandru ca tot mai multe localitați din Republica Moldova semneaza Declarația simbolica de Unire. „Alooooo ! Palatul Cotroceni, Palatul Victoria, Palatul Parlamentului ! Se aude ? A inceput Unirea !", a scris Basescu pe pagina sa de facebook.

- „La un eventual referendum privind unirea Republicii Moldova cu Romania eu aș vota pentru, dar asta nu inseamna ca majoritatea cetațenilor ar vota la fel", a declarat vicepremierul Iurie Leanca intr-un interviu exclusiv pentru ziarul TIMPUL.

- Consilierii din cadrul Consiliului local Bacioi au votat declarația simbolica de Unire cu Romania. Astfel Bacioi devine cea de-a 21-a primarie din Republica Moldova și a doua din municipiul Chișinau care voteaza declarația de Unire.

- Vladimir Voronin, fostul presedinte al Republicii Moldova, a declarat la TVC21 ca “declaratiile de unire” au fost semnate cu forta si prin mituire si ca presedintele de onoare al Partidului Unitatii Nationale trebuie audiat la Serviciul de Informatii si Securitate (SIS) pentru ca ar submina statalitatea…

- Ministrul Muncii și Justiției Sociale, Lia-Olguța Vasilescu, a facut, marti, 6 februarie, la sediul ministerului, o serie de precizari referitoare la efectele aplicarii Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, dar și despre evoluția pensiilor publice in Romania.…

- Președintele Igor Dodon este revoltat de gestul al mai multor consilieri locali, care au votat simbolic declarația de Unire cu Romania. ”Noi suntem rabdatori, dar totul are o limita, fiindca cei obraznici nu stiu de bun simt. In aceste zile, unionistii sponsorizati si indemnati de unii ideologi imperialisti…

- "Suntem in anul Centenarului. Eu, ca presedinte, am denuntat Pactul Ribbentrop - Molotov, dar voi depune saptamana viitoare, cu semnatura mea si a celorlalti parlamentari PMP, un proiect de declaratie in care sa denuntam pactul Ribbentrop - Molotov si efectele lui. Avem obligatia sa facem acest lucru.…

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, a declarat, duminica seara, la Romania TV, ca va depune alaturi de parlamentarii partidului sau un proiect de declaratie prin care sa denunte pactul Ribbentrop – Molotov si efectele lui, prin care Basarabia a intrat in sfera de influenta a Uniunii Sovietice,…

- "Suntem in anul Centenarului. Eu, ca presedinte, am denuntat Pactul Ribbentrop - Molotov, dar voi depune saptamana viitoare, cu semnatura mea si a celorlalti parlamentari PMP, un proiect de declaratie in care sa denuntam pactul Ribbentrop - Molotov si efectele lui. Avem obligatia sa facem acest lucru.…

- Unirea pentru care militeaza o parte dintre cetatenii Republicii Moldova inseamna razboi civil, a declarat joi seara presedintele prorus Igor Dodon in cadrul emisiunii 'Acces direct" de la NTV...

- În urma celor sapte Declarații ale localitatilor din Republica Moldova pentru unirea cu România, se poate crea o avalansa ce nu va putea oprita si care va fi un atu pentru România în anul 2019, când aceasta va prelua presedintia Consiliului European. Deputatul…

- Europarlamentarul roman Marian Jean Marinescu considera ca cea mai usoara cale de integrare europeana a Republicii Moldova este prin Unirea cu Romania. In opinia sa, in Anul Centenarului este timpul potrivit ca Bucurestiul sa elaboreze un proiect de tara care ar viza Unirea celor doua maluri ale Prutului.

- „Pe drept, Romania are dreptul sa puna problema ca acesta (Basarabia) e teritoriu romanesc. Fiindca nu poate 2/3 din teritoriul Moldovei si 2/3 dintre cetatenii Principatului Moldovei sa duca si sa formeze un stat Romania, iar 1/3 sa se impotriveasca. Majoritatea intotdeauna decide in problemele aceasta”,…

- O localitate din nordul Republicii Moldova a votat o Declaratie simbolica de unire cu România, semnatarii acesteia exprimându-si bucuria de a sarbatori împreuna cu românii de pretutindeni Centenarul Marii Uniri si

- Președintele Igor Dodon va propune în scurt timp cu concept de dezvoltare a Republicii Moldova pentru urmatorii ani. Declarația a fost facuta de catre șeful statului în cadrul unui interviu acordat pentru postul public de televiziune Moldova 1, transmite IPN. „Vine timpul…

- Presedintele Igor Dodon va propune in scurt timp un concept de dezvoltare a Republicii Moldova pentru urmatorii ani. Declaratia a fost facuta de catre seful statului in cadrul unui interviu acordat pentru postul public de televiziune Moldova 1, transmite IPN.