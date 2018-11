Stiri pe aceeasi tema

- Birourile permanente reunite ale Parlamentului au solicitat departamentelor de specialitate ale Senatului si Camerei, dar si grupurilor parlamentare puncte de vedere pentru o cerere de acordare de asistenta de catre Comisia de la Venetia pentru modificarea Codului penal si celui de procedura penala,…

- Președintele Comisiei Economice a Senatului, Daniel Zamfir, anunța faptul ca in Comisia din Senat s-a avizat favorabil proiectul prin care cei care au luat credite prin programul Prima Casa pot beneficia de Legea darii in plata. ”Astazi, in Comisia Economica a Senatului am avizat favorabil proiectul…

- Curtea Constituționala a decis, marți, admiterea sesizarii de neconstituționalitate formulata de PNL cu privire la inființarea Comisiei parlamentare de ancheta pentru verificarea posibilei implicari a Serviciului de Paza și Protecție (SPP) in activitatea unor partide politice. Pe 4 iulie, plenul reunit…