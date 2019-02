Stiri pe aceeasi tema

- Primarii de municipii, reuniti in Asociatia Municipiilor din Romania, au anuntat, miercuri, ca merg la Guvern pentru ca nu au primit niciun raspuns din partea Ministerului Finantelor pe solicitarea ca administratia locala sa primeasca o treime din bugetul national. Ei au ajuns la Guvern unde au fost…

- Presedintele Asociatiei Municipiilor din Romania, Robert Negoita, a anuntat miercuri ca primarii au decis sa mearga la Guvern pentru a discuta cu premierul Viorica Dancila, avand in vedere ca ministrul Finantelor nu a dat un raspuns legat de bugetul pe 2019. "A trecut ora 12,00 stabilita si noi nu am…

- Motivele economice sunt cele care conduc la migrația din țarile Europei Centrale și de Est catre restul Europei, se arata într-un raport el Erste Group. Potrivit acestuia, cautarea oportunitaților mai bune, în special câștigurile mai mari, par sa fie principala cauza pentru care populația…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, marti, un curs de referinta de 4,6822 lei/euro, o crestere de 0,11% fata de pragul atins luni, un nou nivel record. BNR a cotat luni euro la 4,6771 lei. De asemenea, leul a pierdut teren în faţa dolarului american, care a ajuns la 4,0973…

- Cursul valutar leu-euro a atins, joi, un nou minim istoric: 4,6764 lei, o scadere de 0,09% fața de miercuri, arata datele publicate de Banca Naționala a Romaniei (BNR), scrie Mediafax.Cursul de schimb pentru euro a ajuns la cel mai redus nivel istoric miercuri, 4,6722 lei, o creștere de 0,11%…

- Viorica Dancila a spus ca atunci cand si-a intalnit sotul nu a fost dragoste la prima vedere. Ea era eleva si el student. Au fost mai intai prieteni si apoi s-au casatorit. Premierul a spus ca nu mai are timp sa gateasca de cand a venit in Guvern și ca sotul si copiii o ajuta in gospodarie.…

- La inceputul sedintei solemne de Guvern de la Alba Iulia, premierul a anuntat ca vor fi aprobate prin memorandumuri "doua acorduri in domenii prioritare pentru Romania - constructii si educatie", care vor fi semnate cu sindicatele si patronatele imediat dupa reuniune. "Acordul in domeniul…

- Site-ul guvernului de la Budapesta a publicat o inregistrare de la o reuniune cu usile inchise a Conferintei Permanente Ungare, unde Viktor Orban s-a referit si la relatiile din cadrul Uniunii Europene. Potrivit MTI, premierul a apreciat votul europarlamentarilor romani din ALDE impotriva rezolutiei…