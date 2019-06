​DOCUMENT Cum vrea PNL să modifice Constituția după referendumul din 26 mai, convocat de Iohannis ​Liberalii au gata proiectul de lege de revizuire a Constituției în sensul rezultatelor referendumului convocat de Iohannis, documentul fiind transmis parlamentarilor USR, UNMR, PMP și Pro România. Pentru a putea declanșa procedura este nevoie cel puțin 116 parlamentari, PNL având doar 96.



"Am trimis-o celor de la USR, Pro România, UDMR și PMP proiectul. Așteptam comentariile lor și ar fi un gest de maxima responsabilitate sa susținem în parlament, în inițiativa de modificare a Constituției, pactul semnat la Cotroceni", a declarat liderul deputaților

Sursa articol: hotnews.ro

