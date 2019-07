DOCUMENT Comisia Europeană: Prețurile cresc, leul scade, economia crește în România ​Comisia Europeana și-a revizuit în sus estimarea de creștere economica pentru România, pe anul 2019, însa avertizeaza asupra scumpirilor din țara și a devalorizarii leului, potrivit Prognozei economice de vara emise miercuri.



Creșterea economica a României a accelerat în primele 3 luni ale anului 2019, la 5,1%, în principal pe seama consumului populației, care a crescut cu 7% de la un an la altul. Pe tot anul 2019, România va avea o creștere economica de 4%, estimeaza Comisia Europeana. Bruxelles-ul și-a revizuit în sus estimarea de creștere… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

