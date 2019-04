Document clasificat. Războiul din Yemen susținut cu arme de calibru NATO Un document clasificat, de 15 pagini, intitulat "Yemen: situatia de securitate", intocmit de serviciul militar de informatii DRM, include harti ce indica pozitia armamentului de fabricatie franceza in Yemen si in zone din Arabia Saudita aflate in apropierea frontului. Documentul arata ca tunurile autopropulsate CAESAR, fabricate de compania franceza Nexter, amplasate de-a lungul frontierei saudite-yemenite, au efectuat bombardamente asupra fortelor rebelilor houthi, si au sustinut "trupele loiale si fortele armate saudite in progresul lor pe teritoriul yemenit". Documentul, care… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

