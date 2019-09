DOCUMENT Cioloș a prezentat măsurile de guvernare urgente pe care le-a pregătit PLUS dacă PSD ar pleca mâine de la guvernare Dacian Cioloș, reprezentantul alianței USR-PLUS care ar viza funcția de premier daca alianța ar ajunge la guvernare, a prezentat duminica un document cu masurile urgente de guvernare pe care le propune partidul sau PLUS daca PSD ar pleca de la Palatul Victoria. Documentul se axeaza pe ideea unei guvernari participative pentru perioada 2021-2024 și trece în revista o serie de masuri pe marginea carora ar trebui inițiate dezbateri.



