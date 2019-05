Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins cererea DNA de preschimbare a termenului de judecata in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman, in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii…

- Comisia juridica a Senatului ar putea da marti, la mai bine de 5 luni de la solicitarea procurorilor, un raport pe solicitarea DNA de incuviintare a urmaririi penale in cazul presedintelui Camerei superioare a Parlamentului, Calin Popescu-Tariceanu. Potrivit site-ului Senatului, ...

- Momente tensionate si busculada la inalta Curte de Casatie si Justitie, unde liderul PSD Liviu Dragnea s-a prezentat la termenul de judecata in procesul angajarilor fictive de la Protectia Copilului Teleorman. Astfel, judecatorii au amanat pentru data de 20 mai procesul lui Liviu Dragnea. Avocatii inculpatilor…

- Comisia juridica a Senatului ar putea dezbate și intocmi, marți, un raport cu privire la solicitarea DNA de incepere a urmaririi penale in cazul lui Calin Popescu Tariceanu. In ședința de saptamana trecuta, juriștii senatori nu au putut dezbate cererea DNA din cauza lipsei de cvorum, scrie Mediafax.Comisia…

- "In mod special nu am participat la sedintele de Birou permanent al Senatului cand se discuta acest subiect, pentru ca sunt parte interesata si ca sa nu se considere ca influentez cumva decizia Biroului permanent. De de multa vreme eu am cerut colegilor mei sa accelereze procedura pentru a se aduce…

- Acuzații grave lansate de jurnalistul Ion Cristoiu in scandalul privind diminuarea bugetului SRI. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a depus un amendament conform caruia bugetul SRI ar fi urmat sa fie diminuat, iar banii taiați sa fie alocați pentru achiziționarea de vitamina D, care sa fie data gratuit…

- Liderul PSD Liviu Dragnea este menționat intr-o plangere penala depusa luni la Parchet General impotriva deputatului social-democrat Octavian Goga.Deputatul Octavian Goga, ales pe listele PMP in 2016, in Covasna, și transferat ulterior de PSD, este acuzat ca a continuat sa-și exercite mandatul…