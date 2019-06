Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat miercuri, dupa consultarile cu liderii partidelor parlamentare pe tema rezultatului referendumului din 26 mai, ca invita formațiunile politice sa semneze un pact politic pentru consolidarea parcursului european al Romaniei.STIRIPESURSE.RO va prezinta ce…

- Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu a declarat marti, la Ploiesti, ca reprezentantii PNL par sa-si fi facut un "crez politic" din a denigra Romania in Parlamentul European, facand rau tarii, cetatenilor si imaginii Romaniei in strainatate, potrivit agerpres.ro."Vad prea mult si prea des…

- Președintele Klaus Iohannis isi lanseaza, miercuri, volumul "EU.RO. Un dialog deschis despre Europa", publicat de Curtea Veche Publishing. Potrivit Administratiei Prezidentiale, lansarea va avea loc la Teatrul National „I.L. Caragiale” din Bucuresti, Sala Studio. Seful statului a prezentat, in urma…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri ca Justitia a ajuns in situatia de acum din vina Partidului Social Democrat si a precizat ca Romania va avea referendum pe data de 26 mai, conform Agerpres.roDupa parerea mea, Justitia a ajuns in situatia in care este acum din vina PSD. PSD este vinovat…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat marti ca acordul cu Ungaria privind transplantul pulmonar va fi semnat la sfarsitul lunii mai, dupa ce va exista si procedura prin care pacientii romani vor merge pentru a face interventiile in tara vecina. "Am fost ieri in Ungaria si am discutat cu omologul…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat marti ca acordul cu Ungaria privind transplantul pulmonar va fi semnat la sfarsitul lunii mai, dupa ce va exista si procedura prin care pacientii romani vor merge pentru a face interventiile in tara vecina, potrivit Agerpres. "Am fost ieri in Ungaria…

- Presedintele Klaus Iohannis sustine o declaratie de presa, la Palatul Cotroceni. Interventia lui Klaus Iohannis are loc in contextul in care PSD forteaza Guvernul sa dea o ordonanta de urgenta pentru modificarea legislatiei penale.

- Demonstranții solicita declanșarea unei greve generale de o zi în data de 15 martie, aceștia fiind de parere ca din pricina deciziilor Guvernului de a modifica Legile justiției, România se afla deja în dictatura. „Sa fie greva generala de o zi, în 15 martie, nu…