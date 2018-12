Stiri pe aceeasi tema

- Acuzat de viol de Kathryn Mayorga, Cristiano Ronaldo, atacantul lui Juventus spune: "Avocații mei sunt increzatori și eu la fel. Am patru copii, o familie fantastica și sunt sanatos, nimic din afara nu ma atinge" Dupa 9 ani, poliția din Las Vegas a reluat cercetarile, și avocații lui Kathryn Mayorga…

- Cristiano Ronaldo nu este deloc singur in lupta pe care trebuie sa o duca impotriva femeii din America, Kathryn Mayorga, care il acuza ca a violat-o intr-un hotel din Las Vegas. Nu doar familia și clubul Juventus sunt de partea portughezului, pe scena a aparut și o fosta iubita, scrie Mediafax.Potrivit…

- Kathryn Mayorga l-a acuzat de viol pe Cristiano Ronaldo, dupa o noapte pe care au petrecut-o impreuna in 2009, intr-un hotel din Las Vegas. Au fost publicate inclusiv detalii despre ințelegerea semnata intre cele doua parți, prin care fotbalistul i-a platit 375.000 de dolari in schimbul tacerii ei.…

- Sora lui Cristiano Ronaldo, Katia Aveiro, s-a implicat si ea in lupta pe care fratele ei trebuie o are cu sud-americanca Kathryn Mayorga, cea care sustine ca portughezul a violat-o in 2009, in Las Vegas.

- Sora lui Cristiano Ronaldo, Katia Aveiro, s-a implicat și ea in lupta pe care fratele ei o are cu sud-americanca Kathryn Mayorga, cea care susține ca portughezul a violat-o in 2009, in Las Vegas, scrie Mediafax.Katia Aveiro a apelat la toți susținatorii lui Ronaldo pentru a-i arata acestuia…

- Kathryn Mayorga, o femeie în vârsta de 34 de ani, l-a acuzat pe Cristiano Ronaldo ca a violat-o în anul 2009, la Las Vegas. Exista zvonuri care spun ca, la acea vreme, tacerea victimei ar fi costat 375.000 de dolari.

- Continua scandalul in care e implicat Cristiano Ronaldo. Marti, autoritatile din Las Vegas au anuntat redeschiderea anchetei in care superstarul portughez e acuzat de viol de catre Kathryn Mayorga, o americanca de 34 de ani care sustine ca a fost victima unei fapte reprobabile produse...