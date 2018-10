Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea a fost reținuta de catre autoritațile din Costa Rica, apoi incarcerata la inchisoarea de femei, alaturi de Alina Bica, reținuta și ea la o distanța de cateva ore. Fostul ministru al Turismului a fost saltat de pe strada, in timp ce ieșire la plimbare cu fetița sa, Eva Maria.

- Elena Udrea și Alina Bica au fost reținute in Costa Rica. Elena Udrea era cu copilul sau pe strada, care se afla in carucior. Omul de afaceri Cornel Tabacaru a spus, la Antena 3, ca Elena...

- Avocatul Elenei Udrea, Veronel Radulescu, a declarat joi dimineața, dupa ce s-a aflat ca clienta lui a fost arestata, ca „sansele sunt zero” ca aceasta sa fie extradata din Costa Rica, unul dintre argumente fiind ca legislatia din acea tara interzice separarea copilului de parinti. Ștucan: „Elena Udrea…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, spune, legat de retinerea Elenei Udrea pe strada, in Costa Rica, ca procedura de extradare va parcurge etapele legale, el spunandu-le jurnalistilor sa nu faca "din acest personaj" un subiect national

- Elena Udrea și Alina Bica au fost reținute in Costa Rica pe baza unui mandat al Interpol. Avocatul Elenei Udrea afirma la Antena 3 ca șansele ca fostul ministru PDL al Dezvoltarii sa fie extradat in Romania...

- Elena Udrea a nascut, joi, 20 septembrie, o fetița perfect sanatoasa, care va primi numele Eva Maria, in Costa Rica, locul unde a ales sa se refugieze dupa ce a fost condamnata la șase ani de inchisoare.

- Elena Udrea, fugita in Costa Rica, dupa ce a fost condamnata, de definitv, la 6 ani de inchisoare, a nascut, in urma cu ceva timp! Deși nașterea era programata pentru luna octombrie, fetița Elenei Udrea a venit pe lume mai devreme, fiind prematura.”Elena Udrea o sa vina singura in Romania…

- Adrian Alexandrov a vorbit despre nunta cu Elena Udrea si planurile de viitor. „Eu voi primi dubla cetatenie si Elena la fel”, a spus iubitul fostului ministru al Turismului. Adrian Alexandrov a spus ca, inainte de a se gandi la nunta, atentia este canalizata asupra botezului fetitei lor, dupa care,…