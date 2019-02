Stiri pe aceeasi tema

- Ploaia inghetata a ingreunat ramurile copacilor care s-au rupt si au cazut peste masini sau chiar peste oameni, atat in Capitala cat si in alte localitati. Numarul de urgenta 112 a fost suprasolicitat. Autoritatile au facut un apel fara precedent, solicitand oamenilor sa nu mai sune decat pentru situatii…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis de catre Guvern, marti a avut loc reuniunea Comisiei Nationale de fundamentare a Planului national de adoptare a monedei euro, in cadrul careia au fost discutate proiectele finale ale documentelor ce vor sta la baza pregatirii trecerii la moneda unica europeana.…

- Membrii Comisiei de fundamentare a Planului national de adoptare a monedei euro au aprobat marti, cu "majoritate covarsitoare", ca "obiectiv realist" pentru adoptarea monedei euro de catre Romania "orizontul de timp 2024-2026", in cadrul unei reuniuni desfasurate la Palatul Victoria, in prezenta…

- Guvernul Romaniei a anuntat ca vom trece la moneda euro in intervalul 2024-2026. ”Reuniunea Comisiei Nationale de fundamentare a Planului national de adoptare a monedei euro, in cadrul careia au fost discutate proiectele finale ale documentelor ce vor sta la baza pregatirii trecerii la moneda unica…

- Membrii Comisiei de fundamentare a Planului national de adoptare a monedei euro au aprobat marti, cu ''majoritate covarsitoare'', ca ''obiectiv realist'' pentru adoptarea monedei euro de catre Romania ''orizontul de timp 2024-2026'', in cadrul unei…

- "Sper ca astazi (luni - n.r.) sa aiba majoritatea garantata in Senat", a declarat Liviu Dragnea, la finalul ședinței Biroului Politic Național al PSD care a avut loc luni la Parlament. Intrebat de ce a fost amanat votul asupra legii și daca partidul a pierdut majoritatea in Senat, liderul…

- Romania este obligata sa respecte recomandarile din Raportul MCV pentru ca așa spun Constituția și tratatele europene, iar in loc sa se gandeasca ce masuri sa gaseasca pentru a respecta ceea ce spune Comisia Europeana, autoritațile de la București cauta și de aceasta data sa pacaleasca, a declarat pentru…

- Radu Tudor a anunțat, la Antena 3, in emisiunea ”Punctul de intalnire”, ca a primit un mesaj de la Sabina Iosub, in care este anunțat ca in ”Comisia LIBE din Parlamentul European a fost dat un vot acum cateva minute, un vot care reprezinta aplicarea deplina a prevederilor spațiului Schengen in Bulgaria…