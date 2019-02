Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Capitalei au efectuat razii in mai multe cluburi din Sectorul 2, in acest weekend. Printre abaterile constatate se numara fumatul in interior sau nereguli privind securitatea la incendii. "In urma controalelor efectuate, s-a constatat incalcarea mai multor abateri de la prevederile unor norme…

- Arbitrul telecom (ANCOM), condus de Sorin Grindeanu, a avertizat in data de 20 decembrie Ministerul de Finanțe, ca aplicarea unui tarif de monitorizare la un nivel fix de 3% pe cifra de afaceri in telecom incalca legislația UE, conform unui document obținut de HotNews.ro.In pofida recomandarilor…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis luni Curtii Constitutionale a Romaniei o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice.

- Legea supusa controlului de constituționalitate are ca obiect de reglementare modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice in scopul adoptarii unor masuri care sa conduca la creșterea capacitații de intervenție in acest domeniu, prin instituirea instrumentelor…

- "Saptamana viitoare se va afla pe masa Guvernului proiectul de buget pentru 2019, propunere care va cuprinde tot ce inseamna sume necesare pentru a asigura, pe de-o parte, salariile, asa cum prevede Legea salarizarii pentru 2019, cat si banii pentru ceea ce prevede proiectul de lege pentru pensii,…

- Va rugam sa ne spuneți daca. potrivit legii, notarul poate refuza cererea cuiva, pentru efectuarea succesiunii, dupa o persoana decedata de peste doi ani. (Ioana Marinescu, Ilfov). RASPUNS: Potrivit Legii nr. 36/1995 a notarilor publici si a activitații notariale, cu modificarile și completarile ulterioare,…

- Deputatul PMP Ionuț Simionca a depus la Senat un proiect prin care autoritațile publice locale vor fi obligate sa asigure iluminatul public al trecerilor de pietoni nesemaforizate pe drumurile internaționale, naționale și județene. Prevederile ar intra in vigoare la un an de la publicarea legii.Inițiativa…