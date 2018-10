Un inspector al Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF) a facut, in medie, peste doua inspecții la firme, in trimestrul II, in timp ce anul trecut in aceeași perioada realiza una, maxim doua, potrivit unui raport al ANAF. Sumele stabilite suplimentar de acesta, urmare inspectiilor fiscale la contribuabili persoane juridice, sunt mai mici, respectiv cu 35%, ajungand la circa 617.000 lei.