Stiri pe aceeasi tema

- Medicul a scris vineri pe pagina sa de Facebook ca ceea ce se intampla in ultimele zile legat de referendum i-au slabit increderea in biserica, in conditiile in care, spune el, preotii au trecut de la "cele sfinte", la "cele politice". Sunt cazuri in care preotii nu au mai ajuns de multa vreme la oameni…

- Liderul Bisericii Ortodoxe Române, patriardul Daniei, a transmis un nou mesaj prin care își arata susținerea fața de Referendumul pentru redefinirea familiei tradiționale în Constituție, cu ocazia Liturghiei oficiate pentru celebrarea Zamislirii Sf. Proroc Ioan Botezatorul.„Biserica…

- Biserica ortodoxa rusa suspenda relatiile cu Patriarhia de la Constantinopol. Asta dupa ce patriarhul Bartolomeu a declarat ca analizeaza inca din aprilie posibilitatile care i-ar permite Ucrainei sa-si obtina autocefalia.

- De-a lungul acestor ani au existat dispute in spațiul public vizavi de banii care se asigura de la stat pentru cladire. Totuși, lucrarile au continuat, continua și azi și vor continua in urmatorii ani pentru ca, deși se va termina construcția, Catedrala nu va fi gata pe 25 noiembrie 2018 cand va fi…

- Constructia Catedralei Mantuirii Neamului, inceputa in decembrie 2010, a „inghitit” pana acum 102 milioane euro, din care Patriarhia a contribuit cu 20%. La aceste fonduri deja cheltuite se adauga si cele aproape 25 milioane de euro alocati la rectificarea bugetara.

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis Curtii Constitutionale a Romaniei, miercuri, o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum si a Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie.

- Deputatul PSD, Florin Manole, impreuna cu deputatul Adrian Dohotaru, ales pe listele USR, a anunțat ca s-a adresat Avocatului Poporului in vederea sesizarii de catre acesta a Curtii Constituționale in ceea ce privește modificarea Legii nr. 416 privind venitul minim garantat. Va reamintesc ca in textul…