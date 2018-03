Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Laslau, un cunoscut medic de la noi din țara, a reușit sa slabeasca 25 de kilograme in doar 45 de zile cu ajutorul unei diete-fenomen. Andrei Laslau, care a comentat in termeni duri regimul ținut in trecut de Bianca Dragușanu , a fost supraponderal, dar a gasit cea mai fericita metoda de a scapa…

- Seful principalului grup al opozitiei siriene a criticat sambata Organizatia Natiunilor Unite ca nu a reusit sa opreasca violentele din Siria devastata de razboi, in special ofensiva sangeroasa asupra enclavei rebele Ghouta Orientala, relateaza AFP. 'Noi consideram Natiunile Unite, Consiliul de…

- Gabriela Cristea s-a pus serios pe slabit pana la botezul fetiței sale, Bella Victoria Margot. Vedeta a dat jos deja 10 kilograme din luna ianuarie pana acum, dar vrea sa mai slabeasca inca 10 kilograme pana la fericitul eveniment al botezului Victoriei. “In timpul sarcinii m-am si ingrasat, dar am…

- Evadare ca in filme in Afganistan. Un barbat tinut ostatic de talibani a reusit sa scape, dupa ce a ucis 7 dintre teroristi si a ranit 18. El a furat o masina si a ajuns intr-o localitate vecina, apoi aalertat politia.

- Aceasta dieta te ajuta sa arzi rapid grasimile si sa slabesti in cateva zile. Daca iti doresti sa iti modelezi silueta intr-un mod armonios, iata care sunt regulile dupa care se ghideaza.

- Autoritatile au prins doi indivizi care pretindeau a fi operatori ai unei case de schimb valutar, dupa ce acestia reusisera sa fuga cu un milion de dolari, primiti de la un client care nu realizase ca se afla in mijlocul unei inselatorii. Hotii ar fi inchiriat un spatiu care fusese folosita de o banca…

- Crystal Barclay, o femeie supraponderala, a decis sa își faca povestea cunoscuta și sa clarifice un mit conform caruia dietele de slabire dau întotdeauna roade. La 28 de ani, Crystal cântarea nu mai puțin de 84 de kilograme.

- Adrian Mititelu s-a operat la inceputul lunii ianuarie la Bucuresti pentru micsorarea stomacului. Patronul Craiovei a slabit deja peste 20 de kilograme. Inainte de operatie acesta avea 115 kilograme, iar in ultimele de doua luni a tinut un regim drastic. Mititelu s-a ferit sa iasa in public…

- Cristina Șișcanu arata din ce in ce mai bine și a reuși sa revina la greutatea pe care o avea inainte de a deveni mamica. In doar 10 luni de la naștere, soția lui Madalin Ionescu se poate mandri, din nou, cu o talie trasa prin inel. Cristina Șișcanu a nascut-o pe micuța Petra in luna aprilie anul trecut…

- Primul terorist al Romaniei, Omar Hayssam, condamnat la 23 de ani de inchisoare, are viața grea in pușcarie. Hayssam a ajuns o semi-leguma și este plimbat in scaunul cu rotile de gardieni. Aceștia nu au voie sa-l scoata la aer decat intr-o cușca, au dezvaluit surse din penitenciar pentru CANCAN.ro,…

- Nicoleta Luciu a dezvaluit ca a reușit sa slabeasca in condițiile in care a mancat chiar și slanina. Ce-i drept, superba bruneta a devorat doar a zecea parte dintr-o porție normala. In prezent, vedeta locuiește la Miercurea Ciuc, alaturi de soț și de copii. De o buna perioada s-a retras din lumina reflectoarelor…

- Atat barbații, cat și femeile au inceput sa fie mai atenți cu trupurile lor și incearca din rasputeri sa aiba un stil de viața sanatos, insa, cu toate acestea, kilogramele in plus nu se topesc. Specialiștii au dezvaluit recent una dintre cele mai eficiente diete, potrivit celor care deja au urmat-o…

- Surubaru: "Rugam clujenii sa nu mai adune zapada in alveolele copacilor" Alveolele copacilor plantați in cadrul proiectului de modernizare a tramei stradale aferente liniei de tramvai au fost curatate de zapada. "Astazi au fost curațate de zapada alveolele copacilor plantați în cadrul proiectului,…

- Celebrul broker care a devenit inspiratie pentru filmul cu Leonardo DiCaprio traieste bine dupa inchisoare! Jordan Belfort, fostul broker a carui viata desfranata a ajuns subiect de film la Hollywood, castiga o avere. Dupa ce a iesit din inchisoare, „Lupul de pe Wall Street” si-a jurat ca se va reabilita.…

- A mancat mamaliga timp de cinci zile pe saptamana, vreme de o luna, iar rezultatele au fost spectaculoase. O spune o femeie care a incercat numeroase diete, insa aceasta chiar a funcționat. A dat jos 15 kilograme, respectand acest meniu.

- Mihaela Radulescu este una dintre cele mai frumoase prezentatoare TV din Romania. Este invidiata de foarte multe femei din Romania, in special datorita siluetei de invidiat pe care o are. Recent, in cadrul unui interviu, vedeta a marturisit cum reușește sa se mențina intr-o forma fizica perfecta, deși…

- Dieta cu pește este cea mai buna opțiune atunci cand vrei sa slabești rapid cateva kilograme, deoarece aceasta are la baza un regim alimentar sanatos, puține restricții și, in plus, este foarte gustoasa. Dieta cu pește te ajuta sa dai jos aproximativ 4 kilograme intr-o singura saptamana și, totodata,…

- Procesul hackerilor ruși care au reușit sa sparga conturile bancare ale mai multor romani va fi rejudecat in camera preliminara. Hackerii au reușit sa fure cateva zeci de mii de lei de la fiecare roman. Procesul hackerilor basarabeni si rusi din bancile comerciale se rejudeca in camera preliminara.…

- Daca vrei sa scapi de kilogramele in plus, atunci dieta cariologilor este cea mai recomandata. Dureaza 15 zile. La micul dejun se mananca piersici, portocale, pepeni și pere. Exclus banane și struguri. In cazul in care vei urma dieta urmatoare, atunci poți fi sigur ca vei slabi doua kilograme pe zi.…

- Gabriela Cristea a devenit mamica in a doua jumatate a anului trecut și, spre deosebire de alte femei, nu a inceput imediat cure de slabire pentru a scapa de kilogramele acumulate pe parcursul sarcinii. Ba din contra! Vedeta s-a alimentat corespunzator pentru a alapta. „Am vrut sa o alaptez pe fetița…

- LOTO: Tragere speciala Joker, de Dragobete Loteria Romana va organiza duminica o tragere speciala Joker, la care fondul de castiguri al categoriei I va fi suplimentat cu 50.000 lei, cu ocazia sarbatorii iubirii la romani - Dragobetele. Potrivit documentului, la tragerile loto de joi, 22…

- Cum bine se spune ca ziua buna se cunoaște de dimineața, daca vrei sa faci mici schimbari pentru a te menține in forma și a scapa de un surplus de kilograme este necesar sa introduci in dieta ta un obicei pe cat de simplu pe atat de sanatos și anume consumarea unei banane dimineața. Scriitorul…

- O vloggerița cunoscuta in Statele Unite ale Americii a fost rapusa de temutul cancer, deși, in urma cu ceva timp, a susținut ca s-a vindecat cu ajutorul unei diete vegane și sucuri din legume. Ea avea un cont pe YouTube numit „Mari and Liz”, pe care il deținea cu nepoata ei. Din nefericire, tanara a…

- Dieta cu sfecla este una dintre dietele care dau rezultate uluitoare in timp record. Dupa doar 3 zile de regim de regim alimentar, cu sfecla, vei reuți sa slabești patru kilograme.

- Parca ieri a fost ziua din vara in care Lucian Becali a pus ochii pe bruneta… Au trecut mai bine de șase luni de atunci, iar cei doi se iubesc la fel de intens! Nedesparțite le sunt mainile atunci cand ies din casa, iar in priviri li se poate citi dragostea! Și totuși, se mai […] The post Nepotul lui…

- Lazio Roma, a avut un ultim test reusit in Serie A inaintea returului de joi de pe „Olimpico” contra vicecampioanei Romaniei din cadrul 16-imilor de finala ale Europa League. Cu Stefan Radu titular, internationalul nostru fiind pe teren 80 de minute de joc, romanii au castigat la pas, fara sa forteze,…

- La cate diete exista peste tot, am putea spune ca fiecare persoana o va gasi pe cea dupa chipul și asemanarea sa. Exista insa un regim alimentar care poate fi ținut de oricine. Nu are legatura cu infometarea și ofera toți nutrienții de care organismul are nevoie.

- La ora 15.30 de minute in sala de ședințe a Consiliului Județean Neamț nu era numarul necesar de consilieri pentru ca aceasta sa fie statutara. Pe langa liberali și pemepiști au absentat Dragoș Andoni (bolnav la București), Olga Nistor (plecata in China) și Ionel Arsene. Cu doar 16 consilieri in sala,…

- Dr. Quinn: Dieta militara – un regim in doua faze, care te ajuta sa topești rapid kilogramele nedorite Dieta militara este un regim rapid, care promite pierderea de kilograme intr-un timp record – pana la 4 kg intr-o saptamana. Așa cum am mai spus-o de mai multe ori, nu recomandam dietele extreme…

- Cuplul care a supravietuit accidentului aviatic din Rusia contra sumei de 170 de dolari Un cuplu care trebuia sa fie in avionul care s-a prabusit, duminica, in apropiere de Moscova, povesteste cum a ocolit moartea. Maxim Kolomeytsev, care a împlinit 35 de ani duminica, trebuia sa fie în…

- Dupa ce a nascut in urma cu opt zile, Kylie Jenner a recunoscut ce "dieta" a trebuit sa tina zilnic, inca de cand a aflat ca era insarcinata. Acesteia nu i-a lipsit in nicio zi un fel de mancare!

- Omul de afaceri Marcel Toader a avut o perioada in care a luat multe kilograme in greutate, dar a reușit sa le dea jos cu foarte mare ambiție. Marcel Toader, care a divorțat de cantaeața de muzica populara Maria Constantin , a fost și el la dieta in trecut. Fost sportiv de performanța, Marcel Toader,…

- Femeile care urmeaza o dieta mediteraneana ar putea avea mai multe sanse sa ramana insarcinate in urma fertilizarii in vitro (FIV) in comparatie cu cele care nu apeleaza la acest regim, informeaza AFP citand rezultatele unui studiu publicat marti. Un numar de 244 de femei care au recurs…

- Tiffany, mama a doi copii, a reusit sa isi transforme viata si silueta intr-un mod incredibil dupa ce a slabit 30 de kilograme pe parcursul unui an, fara sa urmeze o dieta si fara sa faca foarte mult sport.

- Cand este vorba despre dispoziția copilului tau, trebuie sa știi ca aceasta este influențata de numeroși factori. Printre cei mai importanți se afla și alimentația. Cu atat mai mult cu cat sesizam ca al nostru copil este indispus, iritat sau hiperactiv, este necesar sa ne gandim și la ce a…

- Andrei Laslau, unul dintre cei mai populari nutriționiști din Romania, trece dincolo de aparențe impreuna cu Florentina Fantanaru și spune lucrurilor pe nume, sambata, de la ora 13.00, la Antena Stars.

- La mai bine de sapte luni dupa ce si-a facut operatia de micsorare a stomacului, Ozana Barabancea are cu 40 de kilograme mai putin. Jurata de la "Te cunosc de undeva!" e de nerecunoscut si, spune ea, nu are de gand sa se opreasca aici. In plus, in cadrul unui interviu oferit recent, artista a dezvaluit…

- Dieta cu orez crud: Scapi de 13 kilograme intr-o luna Dieta cu orez este una dintre cele mai purificatoare diete, deoarece orezul este folosit si in detoxifiere. Nutritionistii au creat aceasta dieta dupa nenumarate analize asupra obiceiurilor alimentare ale chinezilor, renumiti pentru longevitate.…

- Un arici supraponderal pe nume "Sherman", care s-a ingrasat cu mancare pentru pisici si a fost pus la dieta de catre o gradina zoologica din Israel, a reusit sa slabeasca 150 de grame, relateaza DPA. "Dieta a functionat. Sherman, ariciul supraponderal, a scazut deja 150 de grame in greutate",…

- Unul dintre cei mai indragiți chefi din Romania, Chef Catalin Scarlatescu, jurat al emisiunii ”Chefi la cuțite” de la Antena 1, a reușit sa slabeasca 30 de kilograme si este mai slab decat Florin Dumitrescu. In urma cu 3 luni, chef Scarlatescu cantarea 123 de kilograme. Dupa o luna de zile de la inceperea…

- Mirabela Dauer și Raoul s-au impacat, in sfarșit, dupa trei ani de animozitați, timp in care, abia daca cei doi indragiți artiști și-au vorbit. Mirabela Dauer și Raoul nu numai ca au urcat, din nou, pe aceași scena, dar și-au și inceput anul impreuna, pe meleaguri straine, in Israel, conform unei fotografii…

- BREAKING NEWS Deputat de Cluj, lovit de masina. Era pe bicicleta Deputatul Adrian Dohotaru (ex-USR) a fost lovit de o masina pe strada Campului din Cluj-Napoca. Parlamentarul se afla pe bicicleta. Adrian Dohotarul a povestit pe Facebook incidentul: "Am tras una din cele mai mari sperieturi…

- Dieta cu compot de mere a facut minuni in cazul Nicoletei Luciu. Vedeta a dezvaluit si fanilor sai cum a tinut acest regim. Iata ce a mancat:Mic dejun: o cana de compot de mere si la alte doua ore inca o cana. Pe parcursul zile trebuie sa bei cel putin 4 cani de compot.Pranz: o…

- Dietele pe termen lung pot fi destul de epuizante pentru majoritatea persoanelor, dar și costisitoare. Tocmai de aceea, cautam sa slabim eficient într-un timp cât mai scurt, fara consecințe asupra sanatații.

- Francisco Nunez Oliviera pare ca a descoperit secretul longebitatii. Spaniolul a ajuns la 113 ani, iar recordul sau a fost omologat de Cartea Recordurilor. De curand, acesta a acordat un interviu cotidianului The Local in care a vorbit despre viata lui.

- Francisco Nunez Olivera nu are nici un secret al longevitatii. Spaniolul consuma un pahar de vin rosu pe zi si multe legume crescute in gradina proprie. Fiica a marturisit ca tatal sau a dus o viata linistita, nu s-a certat niciodata cu nimeni si nu a avut sefi, scrie thelocal.es. Top 10 TRUCURI…

- Taratele de grau contin substante care „ard” grasimile si au rezultate uimitoare daca vrei sa slabesti intr-un timp scurt. Bunicile noastre stiau ce bune sunt taratele,nu degeaba le foloseau la bucatarie si in retetele naturale de frumusete.