- La doua luni de la prima proba pe care a sustinut-o la „Exatlon”, Andrei Stoica paraseste competitia si pierde sansele de a castiga marele premiu de 100.000 de euro. Cosmin Cernat, gazda emisiunii de la Kanal d, a anuntat, marti seara, ca sportivul nu mai poate continua din cauza unor probleme de sanatate.…

- Romania va intari parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii dezvoltand si componenta economica, a declarat sambata presedintele PSD, Liviu Dragnea, la Congresul extraordinar al partidului. "Vom intari parteneriatul strategic cu Statele Unite, dezvoltand si componenta economica.…

- BUCUREȘTI, 10 mar — Sputnik, Daniel George Nistor. Jeffrey Sachs crede ca România trebuie sa ramâna o economie deschisa si sa pledeze pentru o Uniune Europeana cât mai puternica. „Economia mondiala arata bine, dar depinde ce decizii vor lua liderii lumii.…

- Societate angajeaza pentru munca in Germania si in Romania inginer tehnician in retele telecomunicatii Limba germana prezinta un avantaj Contact pentru CV-uri: Perianu Karl Heinz k.perianu@rke-koening.de, 004917618192204 k.perianu@koenigplug.ro, 0040758076321…

- Dr. Bernd Fabritius, membru al comunitații academice a Universitații de Vest din Timișoara, fiind investit in iunie 2017 cu titlul de Doctor Honoris Causa Beneficiorum Publicorum, a fost numit Imputernicit al Guvernului Federal al Germaniei pentru Imigrare și Minoritați Naționale. Personalitatea domnului…

- Un tulcean reclama ca mama sa, in varsta de 78 de ani, a fost trimisa cu ambulanta, pe targa, cu dureri foarte mari la coloana, de la spitalul din Macin la Spitalul Judetean din Galati, insa medicul care a vazut-o nu a vrut sa o interneze. Barbatul crede ca mamei sale i s-a refuzat internarea pentru…

- Catalyst Solutions anunta organizarea celui mai mare targ de cariera din Romania - Angajatori de TOP. Primavara aceasta, targul de joburi Angajatori de TOP revine cu trei editii, in Timisoara, Bucuresti si online, la nivel national:Angajatori de TOP Timisoara: 16-17 martie, Centrul…

- Dan Petrescu are o soție superba . La cei 40 de ani ai sai, Adriana Petrescu este una dintre cele mai senzuale vedete din showbiz-ul romanesc. Iata cum s-a fotografiat soția lui Dan Petrescu la plaja. Adriana Petrescu, soția fostului fotbalist Dan Petrescu, s-a fotografiat pe o plaja din Dubai și a…

- Romania – Germania, in barajul pentru Campionatul European de polo feminin (sambata, ora 18.00). Fetele, șanse slabe la Izvorani, au pierdut la 8 goluri in tur. Echipa antrenata de Vlad Hagiu va intalni Germania, la bazinul Complexului Olimpic Sidney 2000 din Izvorani, de la ora 18.00. Intarea este…

- Simona Halep a revenit, luni, pe locul I WTA, dupa ce daneza Caroline Wozniacki a pierdut cele 585 de puncte aferente finalei de la Dubai, pe care a disputat-o anul trecut. In noua ierarhie, romanca are un avans de 440 de puncte fata de Wozniacki. Halep incepe astfel a 17-a saptamana pe locul I WTA,…

- Probleme grave pentru un fost baron PSD! Nicolae Mischie, in varsta de 72 de ani, fostul presedinte al Consiliului Judetean Gorj si al PSD Gorj, se afla internat in stare grava in Spitalul "Elias“ din Bucuresti.Potrivit unor apropiati ai familiei, Nicolae Mischie a fost plecat in Germania…

- In urma cu 12 ani medicul Alin Blaga a inceput rezidentiatul in Cluj, iar sase ani mai tarziu a plecat intr-un spital din Germania. Timp de un an si jumatate, neurochirurgul a profesat intr-un orasel cu 40 de mii de locuitori aflat in sud-estul Germaniei. "Ce am invatat cel mai mult in Germania a fost…

- Angajatorii din Spațiul Economic European ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 1.236 locuri de munca vacante, transmite Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Potrivit unui comunicat al ANOFM, lista locurilor de munca, pe tari, arata astfel: Germania — 699 locuri de munca:…

- Avocatul Gheorge Piperea a facut o declarație care a starnit controverse in intreaga Romanie. Barbatul este cel care se ocupa, in prezent, de insolventa Regiei Autonome de Distributie a Energiei Termice (RADET) din Bucuresti. Acesta susține ca centralele de apartament sunt letale, din cauza emisiilor…

- 68, acesta este numarul edițiilor la care a ajuns Festivalului Internațional de Film de la Berlin. Așadar, in Germania, pana la 25 februarie, cand va avea loc ceremonia de premiere pe secțiuni, filme de pe intreg mapamondul, in cautarea succesului și a recunoașterii din partea lumii celei de a șaptea…

- Sportivele de la secția de patinaj artistic de la Corona Brașov au obținut rezultate foarte bune la concursul internațional Olympic Hopes, care a avut loc zilele trecute la Targu Secuiesc. Competiția a adunat aproximativ 60 de mici patinatori din 6 țari: Grecia, Austria, Bulgaria, Marea Britanie,Germania…

- Romani la Jocurile Olimpice de iarna 2018. Dupa ultimele ajustari, echipa olimpica a Romaniei pentru PyeongChang 2018 numara 28 de sportivi, dintre care o rezerva, și 27 de tehnicieni și oficiali. Romani in concurs pe 17 februarie Schi alpin – finala (Super G, feminin; 4.00, TVR 3, TVR HD)/ Ania Caill;…

- Raluca Stramaturaru, care a reusit cel mai bun rezultat al Romaniei la Jocurile Olimpice de iarna in ultimii 24 de ani, a declarat, marti, ca locul 7 ocupat la sanie la Jocurile de la PyeongChang reprezinta incununarea muncii sale de pana acum, informeaza Agerpres. “A fost supergreu, ma bucur ca am…

- Romani la Jocurile Olimpice de iarna 2018. Dupa ultimele ajustari, echipa olimpica a Romaniei pentru PyeongChang 2018 numara 28 de sportivi, dintre care o rezerva, și 27 de tehnicieni și oficiali. Romani, in concurs, pe 13 februarie. Schi fond – calificari (masculin, sprint individual clasic; feminin,…

- JO2018 PyeongChang - Jocurile Olimpice de Iarna 2018. Norvegianca Maren Lundby a devenit campioana olimpica la sarituri cu schiurile, impunandu-se luni, la PyeongChang, dupa un concurs foarte strans, in fata germancei Katharina Althaus si a japonezei Sara Takanashi, in timp ce romanca Daniela Haralambie…

- O ordonanța de urgența aduce spitalele din Romania intr-o situație disperata. Instituțiile se afla in imposibilitatea de a face angajari in anul 2018, astfel ca ne paște o noua criza de medici in unitațile spitalicești. Ce se intampla la Bistrița:

- Nationala Romaniei a surclasat echipa Germaniei cu scorul de 85-6 (31-6), sambata, pe Cluj Arena din Cluj-Napoca, intr-un meci din Rugby Europe International Championship 2018. AGERPRES (editor: Mihai Tenea, editor online: Ada Vilceanu)

- Lovitura din Germania pentru Klaus Iohannis. Un roman stabilit in Stuttgard, in varsta de 74 de ani, și-a anunțat intenția de a candida independent la alegerile prezidențiale din 2019, pe pagina sa personala. Mircea Moise a si construit un site, de unde romanii sa afle totul despre el si despre…

- Valentin Ursache (32 de ani), unul dintre cei mai experimentati jucatori ai nationalei de rugby a Romaniei, revine la prima reprezentativa dupa o absenta de trei ani, el fiind convocat de antrenorul Lynn Howells pentru partida cu Germania, din 10 februarie, din REIC 2018. ''Este…

- Povestea jucatoarei de tenis de masa Bernardette Szocs (22 de ani). Originara din Tg. Mureș, Berni este un produs al Centrului olimpic de la Bistrița. La 10 ani, Bernardette Szocs a intrat pe mana regretatului antrenor Gheorghe Bozga, careia i-a dedicat cea mai importanta victorie din cariera ei . Ascensiunea…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 667 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Spania – 164 locuri de munca: 150 agricultor, 10 sudor, 3 tehnician, 1 montator structuri (panouri) metalice; Germania – 120 locuri de munca: 28 sofer camion, 25 salvamar,…

- Florin Nita la Sparta Praga! Pentru 2 milioane de euro! E stirea inceputului de saptamana si probabil transferul iernii din fotbalul romanesc! Actele n-au fost inca semnate, dar negocierile sunt extrem de avansate si e foarte posibil ca Nita sa intregeasca o colonie romaneasca la Sparta, alaturi de…

- Politia Capitalei solicita sprijin in vederea depistarii unui barbat care, in cursul lunii august 2017, a plecat de la domiciliul din sectorul 3 cu destinatia Germania, pentru a munci in strainatate si nu a mai putut fi contactat telefonic si nici nu a revenit pana in prezent. Potrivit Politiei Capitalei,…

- „Unde-s doi puterea crește” e un principiu care se aplica mult in business. Exista afaceri intregi care s-au format tocmai in ideea de a oferi altora, mai mici, un mediu in care sa creasca. Astfel iau nastere comunitati de antreprenori.

- Salariul minim net va creste anual cu 100 lei, astfel incat in 2020 acesta sa fie mai mare decat echivalentul a 300 euro si se va introduce salariul minim pentru cei cu studii superioare, potrivit Programului de guvernare 2018 – 2020 publicat pe site -ul Camerei Deputatilor, informeaza AGERPRES . Salariul…

- Profesia de evaluator in Romania este una foarte tanara si are in fata provocari importante si oportunitati pe masura. Astfel, desi evaluarea pentru banci are in continuare cea mai ridicata pondere ca volum de lucrari si interes din partea evaluatorilor, potentialul de dezvoltare al unui business…

- Saul Bellow a scris romanul "Decemberrsquo;s Dean" in 1982 tradus in romaneste ndash; "Iarna Decanului" ndash; in 2005 si descrie lugubra sa vizita intr un Bucuresti inghetat, in iarna dupa devastatorul cutremur din 1977. Alexandra, sotia laureatului Nobel, venise sa vegheze agonia mamei sale, Florica…

- De asemenea, si in trecut la Moreni au mai fost produse transportoare blindate care se afla in prezent in dotarea armatei romane. Compania mixta romano-germana Romanian Military Vehicle Systems (RMVS) a primit aprobarea de la Consiliul Concurentei chiar la finalul anului trecut si a fost inscrisa…

- LIVE BLOG Australian Open 2018. Toate informațiile despre romanii care vor juca la Melbourne. A sosit marele moment pentru Simona Halep. AUSTRALIAN OPEN – primul tur Miercuri, 17 ianuarie Feminin – simplu, turul 2 Begu – Martic Dublu feminin Cirstea /Haddad Maia – Kudermetova / Sabalenka Begu / Niculescu…

- Un medic de la Spitalul Orasenesc Baicoi a fost filmata in timp ce rupea nervoasa fișa unui pacient trimis de Spitalul Județean din Ploiești, pe care refuza sa il interneze pe motiv ca „nu ii merge pixul”. Ministerul Sanatatii a cerut ca DSP Prahova sa demareze un control atat la in ambele spitale pentru…

- Carmen Kayser a facut cariera in presa scrisa din Romania intre 1998 si 2004, iar in urma cu aproape 14 ani s-a mutat in Germania. Din 2007 lucreaza, ca jurnalist sportiv, la cotidianul tabloid Bild, ziarul care inregistreaza cele mai bune vanzari in Germania, cu un tiraj in medie de 2 milioane de exemplare.

- Fostul primar Radu Mazare, care a plecat din tara desi se afla sub control judiciar, sustine, intr-o scrisoare adresata "tuturor autoritatilor interesate din Romania", ca a decis sa ceara azil politic in Madagascar pentru ca este "o tinta politica a statului paralel", iar in Romania nu mai are "nicio…

- Europa va monitoriza in timp real atragerea banilor de catre autoritați Comisia Europeana (CE) a lansat un instrument destinat dezvoltarii competențelor angajaților din administrația publica ce se ocupa de gestionarea Fondului European de Dezvoltare Regionala (FEDR) și a Fondului de Coeziune. Pentru…

- Celebra actrița de telenovele a revenit in Romania pentru a promova alaturi de Radhu piesa inregistrata inca din vara acestui an. Laura Zapata, sora Thaliei, s-a bucurat și de aceasta data de aprecierea romanilor. A fost cazata intr-un apartament de lux al hotelului Domenii Plaza, a savurat preparate…

- Este foarte cunoscut faptul ca IT-istii isi pot gasi cu usurinta un loc de munca, cat ai zice "coding", avand in vedere dinamica pietei muncii din aceasta industrie, insa atunci cand un programator alege sa stea mai mult de 1-2 ani intr-un job iti dai seama ca nu doar salariul l-a retinut…

- Jihadistii asa-zisului Stat Islamic au luptat cu arme fabricate in Romania, dar si in alte tari europene.Mai mult de o treime dintre armele folosite de ISIS provin din Uniunea Europeana: Bulgaria, Ungaria, Germania si Romania sunt producatorii, arata un raport realizat de o organizatie cu…

- Luna trecuta, au fost livrate in regiune aproximativ 1,18 milioane de vehicule, fața de 1,25 milioane de unitați in perioada similara din 2016. EFTA (Asociația Europeana a Liberului Schimb) este alcatuita in prezent din patru state: Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția. Aproape toate…