Doctorii i-au scos din ochi, unei paciente, patru albine vii Femeia in varsta de 28 de ani, identificata doar ca domnisoara He, culegea buruieni de pe mormantul unor rude in momentul in care insectele i-au intrat in ochiul stang. La momentul respectiv, femeia a presupus ca in ochi i-a intrat praf, insa ulterior, dat fiindca ochii erau in continuare umflati si o dureau, s-a dus la un spital din sudul Taiwanului. Doctorul Hong Chi Ting de la spitalul universitar Fooyin a declarat pentru BBC ca a fost "socat" cand a extras insectele, cu lungimea de 4 mm, tragandu-le de picioare. Femeia a fost deja externata si se asteapta sa isi revina complet. Halictidae… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

