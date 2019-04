Doctorii din Taiwan au descoperit patru albine vii în ochiul unei femei Doctorii din Taiwan au descoperit patru albine vii in ochiul unei femei, informeaza BBC. Femeia in varsta de 28 de ani, identificata doar ca domnisoara He, culegea buruieni de pe mormantul unor rude in momentul in care insectele i-au intrat in ochiul stang. La momentul respectiv, femeia a presupus ca in ochi i-a intrat praf, insa ulterior, dat fiindca ochii erau in continuare umflati si o dureau, s-a dus la un spital din sudul Taiwanului. Doctorul Hong Chi Ting de la spitalul universitar Fooyin a declarat pentru BBC ca a fost "socat" cand a extras insectele, cu lungimea de 4 mm, tragandu-le de… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

