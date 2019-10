Astazi (miercuri – n.r.) este creionata in calendarul medical Ziua Internaționala a Alimentației, fapt ce ne responsabilizeaza sa acordam o atenție deosebita problemelor privind alimentația. Practicarea unui stil de viața sanatos este primul tratament pe care ni-l putem administra fara efecte secundare. Cheia unei alimentații sanatoase este moderația. Deschidem internetul și gasim nenumarate sfaturi și […] Articolul Doctor Nastase Gabriel – Nicolae, de la Spitalul Militar Focșani: „Sanatatea noastra sta in alimentația noastra” apare prima data in Monitorul de Vrancea .