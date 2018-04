Docbook: Aplicatia cu care te programezi in mai putin de un minut la doctor Traim intr-un secol al vitezei, in care nimeni nu mai are nici timpul, nici energia necesare conversatiilor si asteptarilor interminabile pentru a obtine un lucru atat de simplu si de firesc precum o programare la medic. Aplicatia Docbook isi propune sa raspunda unei nevoi pe care toata lumea o are, aceea de a eficientiza pe cat posibil timpul. Astfel, un pacient, in mai putin de un minut, poate sa se programeze gratuit la unul din cei 2.000 de medici listati in acest moment pe aplicatie. 0 0 0 0 0 0 Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol: wall-street.ro

Docbook, aplicatie lansata anul trecut de Cristian Barbu si care faciliteaza programarile online la medic, are in plan pentru urmatorul an extinderea la nivel national, de la 11 orase in prezent la 60 de localitati, respectiv 300 de clinici si o retea de 8000 de medici.

