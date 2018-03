Stiri pe aceeasi tema

- „Marea Adunare Centenara“, dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, are loc duminica, de la ora 12:00, la Chisinau, printre cei care si-au anuntat participarea aflandu-se Traian Basescu si Ludovic Orban.

- Muzeul de Istorie "Paul Paltanea" Galati invita galatenii luni, 26 martie 2018, incepand cu ora 14:00, la vernisajul expozitiei "Basarabia si Romania, la ceas aniversar". "Expozitia dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania (27 martie/9 aprilie 1918), este organizata de muzeograf…

- Maia Sandu va participa duminica la mitingul dedicat Centenarului Unirii Basarabiei cu România. Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate a facut anuntul la 10TV, într-un interviu acordat pentru emisiunea Ora Unitatii Noastre, care va fi difuzata în aceasta…

- ”Marea Unirea a inceput cu Basarabia” – evenimente dedicate aniversarii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania! Sub genericul ”Marea Unirea a inceput cu Basarabia”, Primaria municipiului Ramnicu Valcea desfasoara in data de 27 martie mai multe evenimente dedicate unirii Basarabiei cu Romania…

- Municipiul Câmpina din județul Prahova, înfrațit cu orașul Cimișlia din Republica Moldova a adoptat joi o Declarație de Reunire și de recunoaștere a Actului Unirii din 1918. „Identitatea naționala, limba și cultura, istoria comuna și idealul unionist ne obliga pe…

- In baza parteneriatul pe care il deruleaza de sapte ani cu scolile si autoritatile de peste Prut, reprezentantii Colegiului National „B. P. Hasdeu” organizeaza, in perioada 26-27 martie, la Buzau, o serie de evenimente dedicate Primului Centenar, 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania. O delegatie…

- Marti, 27 martie, de la ora 18.00, la Centrul Multifunctional Pitesti, Filarmonica Pitesti organizeaza un spectacol muzical-artistic dedicat centenarului unirii Basarabiei cu Romania, sustinut de artisti de la Chisinau. Vor urca pe scena: Liviu ...

- Comisia Europeana arata ca în exercițiul financiar 2007-2013 România a pierdut 1,6 miliarde de euro. Din cele 4,4 miliarde de euro ramase neaccesate de catre cele 28 de state membre, mai mult de o treime (1,64 miliarde de euro) revin României. Cifrele…

- Asa cum v-am informat, sub egida Centenarului, Centrul Cultural Mioveni, Primaria si Consiliul Local Mioveni alaturi de Asociatia ORDESSOS in partene-riat cu Muzeul Judetean Arges, Centrul Cultural Judetean si Universitatea de Stat din Pitesti vor organiza in data de 26 martie o serie de manifestari…

- La 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, iesenii sunt chemati in capitala Republicii Moldovei pentru "Marea Adunare Centenara" din Piata Marii Adunari Nationale, in data de 25 martie 2018, impreuna cu toata suflarea care simte romaneste de dincolo de Prut, se arata in comunicatul Platformei…

- La 100 de ani la unirea Basarabiei cu Romania, iesenii sunt chemati in capitala Republicii Moldovei pentru „Marea Adunare Centenara" din Piata Marii Adunari Nationale, in data de 25 martie, impreuna cu toata suflarea care simte romaneste de dincolo de Prut. Alianta pentru Centenar organizeaza o excursie…

- La data de 19 martie 2018, secretarul general al MAE, Cosmin Dinescu, a avut o intrevedere cu Joel M. Nhleko, secretar permanent (ministru adjunct) in Ministerul Afacerilor Externe al Regatului Swaziland, cu prilejul vizitei sale in capitala Mbabane.Intrevederea, care marcheaza o premiera…

- Continuam si astazi sa va prezentam, din lucrarea "Dobrogea si drepturile politice ale locuitorilor eildquo;, scrisa de I.N. Roman, soarta pe care au avut o dobrogenii dupa revenirea la Romania, din cauza framantarilor politice, deloc asemanatoare cu cele de acum si ca urmare a regimului exceptional…

- 100 de reprezentanți ai administrației locale din Republica Moldova care au semnat Declarațiile de Unire cu Romania au inceput de duminica seria de consultari cu partidele politice de la București pe tema soluției pentru Republica Moldova. Astfel, primari și consilieri care și-au exprimat dorința de…

- Peste 2.000 de persoane, printre care și invitați din Republica Moldova, au luat parte la spectacolul „Din suflet romanesc”, organizat de Primaria Buzau pentru a celebra Centenarul unirii Basarabiei cu Romania. Nume importante ale folclorului romanesc, de pe ambele maluri ale Prutului, au urcat pe scena…

- In ședința extraordinara de joi, 15 martie, Consiliul Local Lugoj a adoptat, cu unanimitate de voturi, „Declarația de Reunire” cu Republica Moldova. Inițiativa a aparținut consilierului PMP Fedor Mașnița, documentul fiind semnat de catre toți consilierii lugojeni. Conform…

- Educatia financiara ar trebui inceputa de la cel mai inalt nivel, respectiv cel al clasei politice, pentru ca in Parlament se fac propuneri "habarniste", a declarat, miercuri, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, la cea de-a doua editie a Galei EduFIN. "Ar trebui sa incepem…

- Principala problema a companiilor de stat din Romania este ca de multe ori actionarul majoritar, statul, implementeaza planuri de investitii care servesc unele interese private sau politice mai degraba decat companiei, o solutie la acest lucru fiind incetarea numirilor politice in conducere, arata Oana…

- Traian Basescu uimește cu cateva declarații despre Vladimir Putin! Fostul președinte spune ca a avut o singura intalnire oficiala cu Putin, dar a avut mai multe ocazii de a sta langa el la diferite evenimente internaționale. Acolo a avut ocazia sa descopere ca liderul rus respecta Romania.In…

- La inceputul anului 1944, desi Romania se afla in plin razboi, primarul de atunci al orasului Targoviste – Lazar Petrescu Post-ul TABLETA DE JOI – Radu Alexandru STATE – Un plan edilitar al Targovistei, de la sfarsitul razboiului al doilea mondial apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- O declaratie de reunire a Romaniei cu Republica Moldova a fost semnata, miercuri, de conducerea Consiliului Judetean (CJ) Prahova si de consilierii judeteni, prin acest document cerandu-se Parlamentelor celor doua tari sa adopte o declaratie comuna privind reintregirea tarii si a neamului romanesc,…

- Procedura de rambursare din Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate (FNUASS) a contravalorii serviciilor medicale care au devenit necesare pe perioada sederii temporare a asiguratilor din Romania in alte state membre UE/SEE/Elvetia se simplifica: documentele medicale pe baza carora se…

- Primarul interimar de Chisinau, Silvia Radu, i-a numit pe toti politicienii moldoveni „o apa si-un pamant”, fiind deranjata ca acestia au inceput lupta politica pentru sefia Capitalei.

- Primarul Bucureștiului se afla intr-o vizita oficiala in capitala Republicii Moldova. La conferința pe care a susținut-o la primaria Chișinaului, Gabriela Firea și Silvia Radu au fost imbracate cu iile pe care și le-au facut cadou pe 14 februarie. La conferința de presa, primarul Bucureștiului și primarul…

- Partidul Mișcarea Populara Constanța, prin președintele Claudiu-Iorga Palaz, propune CJ Constanța un proiect de hotarare privind susținerea Declarației de Unire cu Republica Moldova, in vederea aprobarii in ședința solemna de consiliu, ce va avea loc pe data de 27 martie, cand se implinesc 100 de ani…

- Actorul Gheorghe Visu, cel care a dat viata celebrului personaj din serialul ,,Inima de Tigan”, a facut un anunt pe care iubitorii de teatru și film romanesc nu l-au primit cu bucurie. Indragitul actor ajuns la varsta de 66 de ani a dat de ințeles ca are de gand sa se retraga definitiv din viața artistica:…

- Comisia Europeana va decide miercuri daca lanseaza ori nu procedurile de sanctionare a celor noua state membre UE, printre care se numara si Romania, evaluate in privinta masurilor de imbunatatire a calitatii aerului in zone urbane. Karmenu Vella, comisarul UE pentru Mediu, Afaceri maritime si Pescuit,…

- Vicepresedintele Autoritatii Electorale Permanente, Marian Muhulet, a declarat, miercuri, la o dezbatere organizata de USR, ca votul prin corespondenta implementat in Romania la alegerile parlamentare din 2016 a fost un succes, mentionand ca, din punct de vedere tehnic, acest sistem poate fi implementat…

- Senatorul român Iulia Scântei scrie într-o postare pe facebook ca, Parlamentul Republicii Moldova a refuzat sa dea curs invitației de a avea o ședința comuna a Parlamentelor României și Republicii Moldova care ar fi trebuit sa aiba loc la Iași sau la Chișinau. …

- Biblioteca Judeean &rdquoPanait Istrati&rdquo Brila organizeaz în data de 27 martie 2018 concursul colar de istorie BASARABIE FLOARE DE DOR! &ndash 100 DE ANI DE LA UNIREA BASARABIEI CU ROMÂNIA.Concursul este adresat elevilor de liceu din municipiul Brila din clasele IX &ndash XII (1519 an...

- Premierul bulgar, Boiko Borisov, a exprimat speranta, la summitul informal desfasurat la Bruxelles, ca Bulgaria si Romania vor adera "simultan" la Spatiul UE de libera circulatie Schengen, liderul de la Sofia denuntand egoismul tarilor care se opun admiterii celor doua state.

- Prim-ministrul Viorica Dancila l-a primit astazi, 22 februarie, pe Cord Meier-Klodt, ambasadorul Republicii Federale Germania in Romania, intr-o vizita de curtoazie, la Palatul Victoria. Tema centrala a discuțiilor dintre cei doi oficiali a constituit-o relația bilaterala dintre Romania și Republica…

- Primarii care au semnat Declarația de Unire cu România își argumenteaza decizia. Peste 20 de localitați din R. Moldova au semnat deja declarații simbolice de unire cu România. În acest fel, semnatarii își exprima adeziunea la valorile nationale si democratice…

- In momentul de fața este unul dintre cei mai indragiți artiști din Romania, insa nu tot timpul a fost atat de sociabil. Liviu Teodorescu a devenit popular abia spre sfarșitul clasei a 12-a. Deși canta de cațiva ani și era prezent la diverse concursuri și emisiuni, artistul era extrem de timid. Invitat…

- România chiar este de poveste si se poate lauda cu un oras cu strazi pavate cu aur. Este vorba de Baia Sprie din judetul Maramures. Aici s-a extras aur de pe timpul dacilor, fiind o zona libera de ocupatia romana. Cea mai prolifica perioada pentru extragerea aurului se pare…

- Romania se afla acum intr-un context geopolitic la fel de favorabil ca acela in care se aflau Principatele Romane la momentul Unirii de la 1859. Diferenta este ca, in timp ce elitele politice de atunci au urmarit in primul rand interesul national, cele de acum nu par sa faca acelasi lucru.

- Cateva sute de persoane s-au adunat miercuri, in Piata Victoriei din Capitala, urmand sa faca o hora intr-un gest simbolic de Ziua Micii Uniri. Organizatorii numesc manifestatia "Hora Unirii Noastre pentru o justitie independenta neaservita politic, impotriva politicienilor penali si corupti".…

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, arata, intr-un mesaj postat din Iasi, miercuri, pe Facebook, ca Unirea Principatelor are pentru el o semnificatie aparte, deoarece s-a nascut in sudul Basarabiei, care era, in 1859, parte a Romaniei condusa de Alexandru Ioan Cuza. Postarea lui…

- Noul G impresioneaza prin performanța, sistemele de asistența de ultima generație, manevrabilitatea extraordinara și nivelul de siguranța. In același timp, noua suspensie, modurile de conducere DYNAMIC SELECT, funcția “G-Mode” și cele 3 diferențiale blocabile 100% imbunatațesc nu doar confortul la rulare,…

- Comisia Europeana a anuntat vineri ca va organiza pe 30 ianuarie, la Bruxelles, o reuniune ministeriala cu participarea a noua state membre, inclusiv Romania, vizate de procedura de infringement pentru nerespectarea normelor de calitate a aerului, transmite AFP.Tarile respective fac parte…

- "Politia Romana nu este la cheremul nimanui. Daca politicul nu este capabil, lasati politistii competenti si onesti sa-si aleaga conducatorii. Vrem o decizie cat mai curand posibil, sa avem o conducere cu care sa recladim autoritatea Politiei Romane. Noi nu mai asteptam", se arata intr-un comunicat…

- ”Se discuta inca prea putin despre invatamant in spatiul public. Totusi, educatia si cercetarea sunt doua domenii cheie care au contribuit semnificativ la desavarsirea Marii Uniri din 1918 si continua sa aiba un rol important in modernizarea Romaniei. Marturie in acest sens sta numarul mare de scoli…

- Mai mulți clujeni au pornit pe jos, miercuri, in șir indian, spre București pentru mega-protestul #rezist din 20 ianuarie, in fața Guvernului, fața de modificarile la Legile justitiei. Din grup fac parte și patru orbi, dar și un cetațean francez. Ei iși propun sa parcurga peste 40 de kilometri pe zi…

- Uniunea Democrata Maghiara din Romania, Partidul Civic Maghiar si Partidul Popular Maghiar din Transilvania au semnat, luni, 8 ianuarie la Cluj un document privind alinierea conceptelor de autonomie ale celor trei formatiuni politice. Read More...