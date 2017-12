(doc) La casele de schimb valutar, cu actul de identitate. Parlamentul a adoptat noi reguli

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de lege privind prevenirea și combaterea spalarii banilor și finanțarii terorismului a fost aprobata astazi, 22 decembrie, in lectura finala. Proiectul a fost susținut de catre 56 de deputați. Astfel, Parlamentul a aprobat crearea Serviciului Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor, ca autoritate…

- Intrebat daca va fi facuta o evaluare a Guvernului, Liviu Dragnea a raspuns: ”Nu e vorba neaparat de o evaluare. Nu, n-am discutat asta. Dar vom avea discutii in ianuarie despre ce am putea face, ce s-ar putea face pentru ca actul de guvernare sa fie si mai bun. Nu exista Guvern in lume care sa aiba…

- Doar 27 la suta din proprietarii caselor de lux au achitat impozitele pe avere pentru anul 2017. Cei care inca nu au reusit, o pot face pana in data de 26 decembrie, in caz contrat fiecare zi de intarziere va fi penalizata.

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 38 bani pentru un euro, cu zece bani mai mult decat ieri.Cotatia dolarului creste cu cinci bani și este de 17 lei și 18 bani.

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a facut publice o serie de modificari referitoare la regulamentul de taximetrie din București, in cadrul ședinței Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) de marți, 19 decembrie.

- Partida se va disputa pe Arena Naționala, iar oficialii echipei au hotarat sa traga acoperișul stadionului pentru a le crea fanilor condiții optime, scrie digisport.ro. Cei de la FCSB au anunțat pe pagina oficiala de Facebook ca vor ține casele de bilete deschise pana la ora jocului. Citeste…

- Tot ce a atins Regele Mihai se transforma în aur pentru colectionari. Fotografii îngalbenite de timp sunt scoase acum la licitatie. Obiectele din colectia dedicata regalitatii îsi vor gasi proprietarul dupa înmormântarea Regelui. …

- Parlamentul Republicii Moldova l-a numit, vineri, pentru un mandat de cinci ani, pe Bogdan Zumbreanu in funcția de director la Centrului Național Anticorupție. Noul șef a oferit primul sau interviu, in aceasta calitate, portalului TRIBUNA, unde a vorbit despre planurile sale pentru CNA cat și despre…

- In Monitorul Oficial nr. 980 partea I din 11 decembrie 2017 a fost publicata Hotararea Guvernului Romaniei nr. 844 din 29 noiembrie 2017 privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 209 2017 pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor prevazute la lit. a si b din anexa nr. 3 13…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, vineri, un curs de 4,6315 lei pentru un euro, in scadere cu 0,12 bani (-0,03%) fata de valoarea stabilita in sedinta anterioara, respectiv 4,6327 lei pentru moneda europeana. In raport cu dolarul american, leul a pierdut teren pana la o cotatie de…

- Introducerea unui nou tip de carte de identitate a fost votata, miercuri, in Senat. Proiectul urmeaza sa ajunga in Camera Deputatilor, care este for decizional, noteaza avocatnet.ro . Conform proiectului, romanii vor putea avea carți de identitate electronice, inclusiv copiii sub 14 ani. Noile buletine…

- Programele de integrare pentru refugiati ar putea fi prelungite de la sase luni la un an, daca un proiect depus in dezbatere publica de Ministerul Afacerilor Interne (MAI) va fi aprobat de legiuitori. Specialistii in domeniu afirma ca astfel de masuri sunt necesare intrucat Romania sta prost la acest…

- Leul face un mic pas in spate, marti, fiind in depreciere fata de euro, dar se creste fata de dolar. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat, marti, un euro la 4,6344 de lei/unitate, cu 0,02% mai mult fata de sedinta de luni. Dolarul american scade si este cotat de BNR la 3,9053…

- Un nou incendiu de vegetație a izbucnit in nordul statului american California. Flacarile care se extind cu repeziciune din cauza vantului puternic au forțat deja mii de oameni din localitatea Santa Paula sa-si paraseasca locuintele.

- Senatul a adoptat tacit, in sedinta plenului de luni, 23 de propuneri legislative, al caror termen pentru dezbatere si vot s-a implinit pe 27 noiembrie. Nota de adoptare tacita a fost citita in plen de catre vicepresedintele de sedinta, Claudiu Manda, propunerile urmand sa fie transmise Camerei Deputatilor,…

- Deputatul PL, Alina Zotea i-a felicitat pe deputații români din fracțiunea PSRM cu ocazia Zilei României. Cu acest prilej, ea le-a printat chipurile și numele celor cinci parlamentari socialiști care dețin pașapoarte românești pe un baner ridicat în plenul Legislativului…

- In ședința de Guvern de astazi a fost adoptata hotararea privind organizarea si functionarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara „Cantacuzino”.Actul normativ reglementeaza stabilirea modului de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare…

- Din data de 20 mai 2018, vor exista noi reguli pentru obținerea ITP-ului, dar și masuri menite sa descurajeze inșelatoriile pe piața auto second hand, scrie jurnalul.ro. Parlamentul a aprobat, ca pe o formalitate, fara niciun vot impotriva și fara nicio modificare, Ordonanța Guvernului nr. 81/2000…

- Unele dintre actele normative au primit acordul Parlamentului și au deja o data certa pentru intrarea in vigoare, altele sunt in faza de dezbatere publica. Cert e ca de la anul, mașina va fi mai greu și mai scump de administrat. Șoferii vor fi și ei supuși unor reguli mai stricte, iar amenzile vor fi…

- Desi pare banal, mersul la restaurant nu se face la intamplare, mai ales cand alegem sa si mancam. In “Codul bunelor maniere astazi” exista cateva reguli esentiale de la care nu trebuie sa abdicam pentru a nu deveni ridicoli.

- Volatilitatea cursului de schimb pe care o vedem este foarte mult indusa de zgomot, iar daca privim la alte economii emergente o sa observam volatilitati mult mai ample, a declarat, marti, presedintele executiv al Bancii Comerciale Romane, Sergiu Manea, care a subliniat ca nu exista niciun dezastru…

- Inima de codru. Poiana Negustorului-Blagești. O așezare umana care pare incropita pentru realizarea unei producții cinematografice S.F… retro: nici de locuit, nici de parasit, nici de trait, nici de murit, dar populata cu suflete reale. Casele par niște glume arhitectonice, gardurile sunt injghebate…

- Au trecut zece ani de la adoptarea Hotararii de Consiliu Local nr. 371, privind constatarea si sanctionarea contraventiilor pe teritoriul Municipiului Timisoara, care reglementeaza obligațiile instituțiilor publice, precum și pe cele ale persoanelor fizice și juridice pentru asigurarea și pastrarea…

- Reuniunea Comisiei Comune pentru Integrare Europeana dintre Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul Romaniei va avea loc la București, in perioada 20-21 noiembrie 2017. Cea de a VI-a Reuniune a Comisiei va fi gazduita de Parlamentul Romaniei.

- Astazi debuteaza actiunea „Black Friday” la majoritatea comerciantilor din Arges, dar si in mediul online. In acest context, Politia Arges face o serie de recomandari importante. Cumpara din surse sigure, de la firme sau ...

- Deputatii rusi au adoptat in a doua lectura, miercuri, o lege care le permite autoritatilor ruse sa desemneze ca 'agent strain' orice organizatie media externa care activeaza in Rusia, un raspuns al Moscovei la inregistrarea sub aceasta denumire a canalului RT in Statele Unite, transmit AFP si Reuters,…

- Parlamentul Republicii Moldova vrea sa modifice buletinul de identitate și pașaportul moldovenesc. Cel puțin asta se arata intr-un proiect de lege inițiat de mai mulți deputați din partea Partidului Democrat.

- Aproape 50 de persoane din comunele Branisca, Certeju de Sus, Harau si Vetel si-au facut acte de identitate in intervalul 1 septembrie – 9 noiembrie 2017, in cadrul Campaniei ”Prioritate la identitate 2017!”, desfasurata de Primaria Municipiului Deva, care are ca scop punerea in legalitate pe linie…

- Astfel, euro a urcat de la 4,6279 lei pana la 4,6390 lei/euro, o noua valoare maxima a ultimilor cinci ani si trei luni. In schimb, dolarul american a inregistrat o scadere usoara, pana la 3,9803 lei. Francul elvetian a urcat de la 3,9870 la 4,0078 lei. Citeste si Preturile au explodat…

- OUG pentru modificarea Codului fiscal va fi adoptata in sedinta de miercuri a Guvernului, care a inceput la ora 13.00. Actul normativ prevede reducerea contributiilor sociale si transferul lor la angajat, scaderea impozitului pe venit de la 16% la 10% si reducerea contributiei virate la Pilonul II de…

- Ioan Lascar a afirmat, pentru DCNews: ”Timp de 10 ani, ne-am straduit sa implementam un program de protezare a sanului indepartat chirurgical pentru oncologie. In țarile occidentale, Casele de Asigurari suporta costul protezei, care se implanteaza chirurgical astfel incat sa nu impacteze psihologic…

- Angajații Serviciul Fiscal de Stat au verificat in ultimele zile 24 de case de schimb valutar de pe intreg teritoriul R. Moldova, jumatate dintre care in capitala. Inspectorii fiscali anunța despre depistarea a cel puțin 20 de abateri de la legislație, inclusiv incalcari la disciplina mașinii de casa…

- Seful Inspectoratului General al Politiei Romane, Bogdan Despescu, a declarat ca proiectul ce transpune in lege procedurile politienesti, lansat joi in dezbatere publica de Ministerul Afacerilor Interne (MAI), intareste capacitatea de interventie a politistilor, insa este nevoie si de alte masuri,…

- Fostul director al campaniei candidatului Donald Trump Paul Manafort se preda luni procurorului special al Departamentului Justitiei Robert Mueller, a declarat o sursa la curent cu aceasta situatie, pentru CNN. UPDATE 1: Manafort a fost inculpat vineri, o inculpare secretizata, si intentioneaza sa se…

- Leul moldovenesc se apreciaza semnificativ fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs de 20 de lei și opt bani pentru un euro, cu 35 de bani bani mai puțin decat la sfarșitul saptamanii trecute.

- Guvernul a aprobat, joi, un proiect de Lege care prevede ca romanii pot putea opta pentru eliberarea unei carti de identitate electronica, cu sau fara amprente, care va permite inclusiv autentificarea in Platforma informatica a sistemului public al asigurarilor sociale de sanatate. ”Cartea electronica…

- La 23 Octombrie 1861, lua fiinta, la Sibiu, ASTRA (Asociatiunea Transilvana pentru Literatura Romana si Cultura Poporului Roman) probabil cea mai influenta organizatie nonguvernamentala (in vocabularul de plastic al zilelor noastre) din istoria poporului roman. Nimeni nu va putea sublinia indeajuns…

- Micul sat Cicmany se afla in nord-vestul Slovaciei, la aproximativ doua ore distanța de Bratislava. Avind o populație de circa 200 de cetațeni, Cicmany pare un loc in care timpul a incremenit cu sute de ani in urma. Pe tot cuprinsul acestui catun tradițional, cu infațișare neobișnuita, iți va fi dat…

- Societați comerciale verificate și sancțiuni contravenționale aplicate in urma unei acțiuni pentru protejarea populației, desfașurata de polițiști. La data de 19 octombrie a.c., polițiștii specializați in investigarea criminalitații economice din Calarași, au desfașurat o acțiune ce a avut ca obiectiv…

- Un barbat, de 22 de ani, din comuna Corcova, județul Mehedinți, s-a prezentat, joi, la sediul Poliției Municipiului Motru, pentru a aduce un portofel care conținea suma de 700 de euro, pe care l-a gasit pe strada Macului, din localitate. Acesta a cerut ajutorul oamenilor legii pentru…

- Cursul BNR de marti: Euro 4.5802 -0.0052 -0.11 % Dolar american 3.8939 +0.0052 +0.13 % Francul elvetian 3,9868 Nota ZF: Cursul afisat este calculat si anuntat de Banca Nationala pe baza tranzactiilor…

- Tatuajele nu mai sunt tabu de foarte mulți ani, ci sunt vazute, mai degraba, ca o forma artistica de exprimare. Totuși, in cazul regalitaților și nobililor, lucrurile se schimba. Bine inradacinate in trecut, monarhiile urmeaza cu sfințenie reguli scrise de demult, motiv pentru care aceasta forma de…

- Soferii care claxoneaza in trafic, in mod abuziv, risca amenzi de pana la 800 de lei. Exista cateva reguli importante pentru folosirea corecta a mijloacelor de avertizare sonora. Regulamentul Codului rutier impune doua reguli importante pentru soferi, atunci cand este vorba despre folosirea claxonului…

- Guvernul majoreaza salariile specialistilor romani implicati in proiecte de cercetare, dezvoltare si inovare CDI pe baza de contracte de finantare din fonduri publice.Guvernul a aprobat, in sedinta de astazi, majorarea plafoanelor in baza carora se calculeaza costurile salariale directe la contractele…

- Noi blocaje pe autostrada Sebes - Turda. Pe lotul 2 utilajele stationeaza de cateva zile Problemele continua pe autostrada Sebes–Turda. La sfarsitul saptamanii trecute, pe lotul 2, a fost oprit lucrul cu utilajele din cauza lipsei motorinei. Potrivit unor surse apropiate constructorului,…

- Data de 24 iulie 1997, când Parlamentul Republicii Moldova a ratificat Convenția Europeana a Drepturilor Omului, a constituit punctul de pornire pentru tânarul stat Republica Moldova în crearea propriului sistem de protecție a drepturilor omului. Dupa…

- Cursul BNR de vineri: Euro 4.5775 -0.0007 -0.02 % Dolar american 3.9107 +0.0203 +0.52 % Francul elvetian 3,9931 Nota ZF: Cursul afisat este calculat si anuntat de Banca Nationala pe baza…

- Palatul Cotroceni va fi iluminat duminica, incepand cu ora 20:00, in culoarea roz, cu ocazia marcarii, pe 1 octombrie, a Zilei luptei impotriva cancerului de san . Scopul este acela de conștientizare și sensibilizare asupra importanței prevenției și depistarii precoce a cancerului la san, iar acțiunea…

- Pe 3 octombrie, incepe Loteria Vizelor 2019, inregistrarea electronica fiind posibila pana in luna noiembrie. Inregistrarea electronica in Programul Diversity Visa al Statelor Unite, Loteia Vizelor 2019, va incepe marti 3 octombrie 2017, la orele 19:00 (ora R. Moldova). Aceasta va ramane disponibila…

- Președintele Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc, a efectuat joi, 28 septembrie, o vizita de lucru în Turcia. În cadrul vizitei, acesta a avut o întrevedere cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, transmite IPN cureferire la un comunicat de presa al formațiunii.…